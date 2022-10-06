Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
39 минут назад

Леонардо Ди Каприо «отнял» пять ролей у Кристиана Бэйла

Чемпионат.com

В интервью изданию GQ Кристиан Бэйл признался, что за последние 30 лет лишился множества ролей. При этом как минимум 5 из них достались Леонардо Ди Каприо — включая культовую роль в «Титанике».

Леонардо Ди Каприо «отнял» пять ролей у Кристиана Бэйла
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дело не только во мне. Сегодня любая роль, которую кто-либо получает, достаётся ему только потому, что Лео отказался от неё. Неважно, что об этом говорят. Неважно, насколько вы дружны с авторами фильма. Все люди, с которыми я работал по несколько раз, сперва предлагали ему сыграть главную роль. Мне об этом рассказал один человек из Голливуда. Так что спасибо Лео, ведь он может выбрать любую роль, какую захочет. Он феноменален.

При этом сам Бэйл нисколько не обижается на Ди Каприо. Он не считает себя настолько же хорошим актёром и может лишь благодарить Лео за то, что тот отказался от игры в том или ином фильме, в котором затем сыграл сам Кристиан.

Я рад любой роли, которую получаю. Тем более, что я не могу играть так, как он. К тому же у меня нет экспрессии, которая у него есть. И играет он великолепно. Подозреваю, что почти все его ровесники в Голливуде обязаны своей карьерой тому, что Лео в своё время отказался от какой-нибудь роли.

Ранее Бэйл рассказал о съёмочном опыте в «Торе 4». Артист впервые в жизни находился в окружении зелёных и синих экранов, из-за чего постоянно чувствовал себя потерянным.

Фильмы,Титаник,Кристиан Бэйл,Леонардо ДиКаприо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители