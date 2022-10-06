Завершились съемки комедии "Я – богиня" с Бортич

"Пока еще не верится, но я сняла свой первый полнометражный фильм. Это было незабываемо круто, чувствую себя новым человеком. Спасибо моей суперкоманде и всем, кто в меня поверил! Мы с соавтором Александром Собичевским работали над сценарием почти три года, и сейчас по ощущениям кино получается именно таким, как мы его и задумывали – дерзким, смешным и нежным".