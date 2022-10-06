Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Завершились съемки комедии "Я – богиня" с актрисой Александрой Бортич

Мария Иглина

В Санкт-Петербурге завершились съемки комедии "Я – богиня" с Александрой Бортич в главной роли.

Завершились съемки комедии "Я – богиня" с Бортич
Фото: Пресс-службаПресс-служба

По сюжету, чтобы обрести счастье, школьная учительница Лена, роль которой исполнила Алексанлра Бортич, решает выйти за рамки, которыми она сама себя ограничивала.

Фанаты бойкотируют новую книгу Джорджа Мартина

Картина станет режиссерским дебютом в полнометражном кино актрисы Ольги Дибцевой («Нереалити», «Холоп», «Юморист»). Вот, что об этом говорит сама Дибцева:

"Пока еще не верится, но я сняла свой первый полнометражный фильм. Это было незабываемо круто, чувствую себя новым человеком. Спасибо моей суперкоманде и всем, кто в меня поверил! Мы с соавтором Александром Собичевским работали над сценарием почти три года, и сейчас по ощущениям кино получается именно таким, как мы его и задумывали – дерзким, смешным и нежным".

Также в фильме снялись Антон Васильев, Антон Филипенко, комик Илья Соболев, Евгения Калинец и другие.

Премьера картины запланирована на 2023 год.

Ранее Бортич дала пощечину ведущему во время интервью.

Фильмы,Юморист,Евгения Калинец,Антон Филипенко,Илья Соболев,Антон Васильев,Джордж Мартин,Александра Бортич,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители