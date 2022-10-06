Завершились съемки комедии "Я – богиня" с Бортич

В Санкт-Петербурге завершились съемки комедии "Я – богиня" с Александрой Бортич в главной роли.
По сюжету, чтобы обрести счастье, школьная учительница Лена, роль которой исполнила Алексанлра Бортич, решает выйти за рамки, которыми она сама себя ограничивала.
Картина станет режиссерским дебютом в полнометражном кино актрисы Ольги Дибцевой («Нереалити», «Холоп», «Юморист»). Вот, что об этом говорит сама Дибцева:
"Пока еще не верится, но я сняла свой первый полнометражный фильм. Это было незабываемо круто, чувствую себя новым человеком. Спасибо моей суперкоманде и всем, кто в меня поверил! Мы с соавтором Александром Собичевским работали над сценарием почти три года, и сейчас по ощущениям кино получается именно таким, как мы его и задумывали – дерзким, смешным и нежным".
Также в фильме снялись Антон Васильев, Антон Филипенко, комик Илья Соболев, Евгения Калинец и другие.
Премьера картины запланирована на 2023 год.