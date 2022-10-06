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15 минут назад

Роб Шнайдер анонсировал сиквел культовой комедии "Животное"

Газета.Ru

Роб Шнайдер анонсировал сиквел фантастической комедии "Животное" 2001 года, сообщает Collider.

Шнайдер анонсировал сиквел культовой комедии "Животное"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Продолжение будет выпущено на стриминговом сервисе Tubi. Шнайдер вернется к своей роли полицейского Марвина Мэнджа, которому пересадили органы разных животных. Он также напишет сценарий и выступит продюсером и режиссером проекта.

В сиквеле Марвин будет уже на пенсии, но ему вновь придется использовать старые навыки, когда он столкнется с животным, способности которого превосходят его собственные.

Старт съемок фильма запланирован на 2023 год. С 30 сентября картина "Суд по горячим следам" о судебном разбирательстве Джонни Деппа и Эмбер Херд доступна на онлайн-платформе Tubi.

Фильмы,Животное,Роб Шнайдер,
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