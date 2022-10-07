Круг претендентов на роль Джеймса Бонда сузился до пяти актеров

После ухода из «бондианы» Дэниела Крейга работа над новым фильмом застопорилась. Новое лицо для «агента 007» продюсерам никак не удается найти.
Одни актеры, как, к примеру, Идрис Эльба, отказываются от роли сами. Другие по тем или иным причинам не подходят уже продюсерам.
Тем не менее, как пишут западные таблоиды, изначально «шорт-лист» содержал более тридцати фамилий. Сейчас же в нем осталось всего пять актеров.
По некоторым данным, выбирать нового Бонда будут среди таких звезд, как Генри Кавилл, Том Харди, Оскар Айзек, Джеймс Нортон и единственный темнокожий актер Реже Жан-Пейдж.