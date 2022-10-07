Круг претендентов на роль Джеймса Бонда сузился до пяти актеров

После ухода из «бондианы» Дэниела Крейга работа над новым фильмом застопорилась. Новое лицо для «агента 007» продюсерам никак не удается найти.

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Одни актеры, как, к примеру, Идрис Эльба, отказываются от роли сами. Другие по тем или иным причинам не подходят уже продюсерам.