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39 минут назад

Лахтер: «Гай Ричи хотел снять фильм про Аршавина»

Евро-футбол.Ру

Известный футбольный агент Деннис Лахтер рассказал о том, как известный британский кинорежиссёр Гай Ричи интересовался подробностями перехода российского нападающего Андрея Аршавина из «Зенита» в лондонский «Арсенал».

Лахтер: «Гай Ричи хотел снять фильм про Аршавина»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По словам агента, Ричи хотел включить историю с переходом Аршавина в один из своих фильмов, однако после того разговора они с режиссёром больше не пересекались.

«Это правда, Ричи интересовался! Обратите внимание — у него во всех фильмах присутствуют кагэбэшники, русские мафиози…Сказал мне просто: "Слышь, мне в вашей грёбаной истории даже придумывать ничего не надо!"» — цитирует Лахтера «Спорт-Экспресс».

Напомним, Аршавин выступал за «Арсенал» в период с 2009 по 2013 год. В общей сложности в составе английского клуба футболист провёл 145 матчей, забив 31 гол и отдав 46 результативных передач.

Фильмы,Деннис Лахтер,Андрей Аршавин,Зенит,
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