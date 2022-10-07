Лахтер: «Гай Ричи хотел снять фильм про Аршавина»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер рассказал о том, как известный британский кинорежиссёр Гай Ричи интересовался подробностями перехода российского нападающего Андрея Аршавина из «Зенита» в лондонский «Арсенал».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

По словам агента, Ричи хотел включить историю с переходом Аршавина в один из своих фильмов, однако после того разговора они с режиссёром больше не пересекались.

«Это правда, Ричи интересовался! Обратите внимание — у него во всех фильмах присутствуют кагэбэшники, русские мафиози…Сказал мне просто: "Слышь, мне в вашей грёбаной истории даже придумывать ничего не надо!"» — цитирует Лахтера «Спорт-Экспресс».