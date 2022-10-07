Звезды Netflix и HBO снялись в фильме о европейской ювенальной юстиции

«Никто не имеет права разлучать мать со своим ребенком. Фильм снимался на основе реальных событий — к сожалению, очень и очень много подобных драматических историй. Поэтому фильм также и об ответственности, о том, что если ты собираешься менять свою жизнь, жизнь своего ребенка, уезжать в другую страну, то изучи очень хорошо законы», — поделилась исполнительница главной роли Светлана Чуйкина.