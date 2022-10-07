Звезды Netflix и HBO снялись в фильме о европейской ювенальной юстиции

Иван Янковский, Катарина Шпиринг и Дирк Мартенс снялись в фильме «Плакать нельзя» — картине о европейской «ювеналке», отобравшей русского ребенка.
По сюжету, картина, Татьяна, русская эмигрантка в Скандинавии, отправляет сына в школу, однако тот не возвращается. По законам местной ювенальной юстиции, теперь ее сын является собственностью государства.
«Никто не имеет права разлучать мать со своим ребенком. Фильм снимался на основе реальных событий — к сожалению, очень и очень много подобных драматических историй. Поэтому фильм также и об ответственности, о том, что если ты собираешься менять свою жизнь, жизнь своего ребенка, уезжать в другую страну, то изучи очень хорошо законы», — поделилась исполнительница главной роли Светлана Чуйкина.
По словам режиссера Натальи Назаровой, это фильм об абсолютных ценностях. «В последнее время часто говорят о том, что абсолютных ценностей нет, что все относительно, зависит от разницы культур, менталитетов и т. д. Однако это ложь — абсолютные ценности есть и никакая политика, идеология не в силах их отменить», — подчеркнула она.
Авторы заявляют, что в основу сценария положены реальные истории, происходившие в европейских семьях. Съемки картины «Плакать нельзя» проходили в первой половине 2021 года в Псковской, Калининградской и Московской областях. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на съемки смогли приехать актеры Катарина Шпиринг (сериал «Тьма» от Netflix) и Дирк Мартенс («Заговор» от HBO).
«А вообще я всегда говорю, что если бы я был химиком и мог бы сделать русскую душу в виде жидкости, то я бы сразу выпил ее сам и продал бы по всему миру, чтобы в каждом была частица русской души», — говорит Мартенс.
Премьера фильма состоится 20 октября 2022 года.
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