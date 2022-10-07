Кино 90-х: как выводит из равновесия «Горькая луна» Полански

Эротический триллер Романа Полански "Горькая луна" вышел на экраны в 1992 году и не сыскал восторгов критиков. Бюджет фильма не окупился, и, более того, его обвиняли в садомазохистских наклонностях. Однако зрители приняли картину лучше, чем профессионалы – на ресурсе iMDb фильм оценили в 7,2 балла из 10.

Фото: Кадр из фильма "Горькая луна" Кадр из фильма "Горькая луна"

Подробнее о том, почему неоднозначная картина легендарного польско-французского режиссера так захватывает – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Поначалу "Горькая луна" напоминает обыкновенную мелодраму. Герой Хью Гранта знакомится в круизе с престарелым мужчиной в инвалидном кресле, который рассказывает ему историю своей любви с юной француженкой. Но вскоре зрителю становится понятно, что это не просто история любви, а история созависимых отношений, в которых сначала страдает один партнер, затем второй, а после они оба.

Пожилой мужчина снабжает свою историю все более откровенными и даже грязными подробностями, и параллельно с его молодым собеседником начинают происходить странные вещи. Он находится в круизе со своей новоиспеченной женой, но не может перестать думать о соблазнительной супруге старика.

Триумф женщины

В 1990-х феминистское движение было не так активно, как в наши дни. Отчасти поэтому фильмов про женскую месть было не так много, в основном в центре сюжета находились мужчины. Но "Горькая луна" стала исключением.

Пережив массу унижений от своего возлюбленного, Мими не сдается, а решается на самую кровожадную месть из возможных. В конечном счете героиня предстает перед зрителем не в роли жертвы, а в роли женщины, которая смогла пережить предательство и постоять за себя – пусть и не самым гуманным образом. Очевидно, что у Мими есть психологические проблемы, но вместе с тем на фоне Оскара, который пытался ее уничтожить, она выглядит победительницей.

Актерский состав

Едва ли "Горькая луна" получилась бы настолько захватывающей, если б не блестящий актерский состав, который удалось собрать воедино Полански.

Роль безжалостного Оливера досталась американцу Питеру Койоту. За свою карьеру он не удостоился престижных наград, но зато снялся в массе культовых фильмов: от "Инопланетянина" Спилберга до "Эрин Брокович" Содерберга.

Его безупречной партнершей по фильму, исполнившей роль Мими, стала француженка Эманнюэль Сенье (по совместительству супруга Полански). Посмотреть на нее также можно в фильмах "Скафандр и бабочка", "Жизнь в розовом цвете", "Венера в мехах" и "В доме".