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1 час назад

Вышел первый ужастик Marvel «Ночной оборотень»

Чемпионат.com

В онлайн-кинотеатре Disney+ вышел новый сериал Marvel под названием «Ночной оборотень». Примечательно, что это первый проект в рамках киновселенной, который представляет монстров — можно считать, это первый ужастик Marvel. Он выполнен в необычной стилистике.

Вышел первый ужастик Marvel «Ночной оборотень»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Хронометраж серии составляет 54 минуты. Ранее Marvel говорила, что после выхода «Ночного оборотня» будет стараться чаще экспериментировать и выпускать подобные специальные эпизоды.

Сюжет рассказывает о потомке древних ликантропов, который решает бороться с преступностью, используя проклятие, которое даёт ему необыкновенные способности.

Главные роли в «Ночном оборотне» сыграли Гаэль Гарсиа Берналь, Лаура Доннелли, Леонардо Нам и другие. Режиссёром стал Майкл Джаккино.

К сожалению, Disney+ в России не работает.

Фильмы,Лаура Доннелли,Гаэль Гарсиа Берналь,
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