Вышел первый ужастик Marvel «Ночной оборотень»

В онлайн-кинотеатре Disney+ вышел новый сериал Marvel под названием «Ночной оборотень». Примечательно, что это первый проект в рамках киновселенной, который представляет монстров — можно считать, это первый ужастик Marvel. Он выполнен в необычной стилистике.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Хронометраж серии составляет 54 минуты. Ранее Marvel говорила, что после выхода «Ночного оборотня» будет стараться чаще экспериментировать и выпускать подобные специальные эпизоды.

Сюжет рассказывает о потомке древних ликантропов, который решает бороться с преступностью, используя проклятие, которое даёт ему необыкновенные способности.

Главные роли в «Ночном оборотне» сыграли Гаэль Гарсиа Берналь, Лаура Доннелли, Леонардо Нам и другие. Режиссёром стал Майкл Джаккино.