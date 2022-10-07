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1 час назад

«Неудержимые 4» выйдут в сентябре 2023 года

Чемпионат.com

По информации издания Deadline, компания Lionsgate приняла решение выпустить четвёртую часть «Неудержимых» в 2023 году. Премьера ожидается 22 сентября, хотя изначально фильм должен был выйти в этом году.

«Неудержимые 4» выйдут в сентябре 2023 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

У фильма мощный актёрский состав: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, а новичками станут Кёртис 50 Cent Джексон, Меган Фокс, Тони Джа и Ико Уайс.

Сюжет картины пока держится в секрете, однако команде «Неудержимых» наверняка придётся в очередной раз спасать мир от полного уничтожения. Поставил картину Скотт Во, известный по «Need for Speed: Жажда скорости».

«Неудержимые» — серия фильмов от Сильвестра Сталлоне и Ави Лернера, вышедшая как дань уважения боевикам 1980-х и 1990-х годов. Франшизу в целом приняли прохладно, однако она оказалась успешной в плане сборов — первые три ленты собрали в сумме более $ 800 млн.

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