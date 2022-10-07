Фильм канала «Живая Планета» отмечен на фестивале

В Екатеринбурге прошла торжественная церемония награждения победителей XXXIII Открытого фестиваля документального кино «Россия», на которой проект телеканала «Живая планета» под названием «Царь зверей. Возвращение Симбы» получил диплом «За человечность и милосердие».
Об этом интернет-порталу «ИКС ТВ» рассказали представители канала.
Эта история повествует о спасении дикого животного с последующим его возвращением в родную стихию. Детёныш льва подвергали жутким испытаниям, чтобы сделать покорным. Но затем у Симбы появился шанс всё изменить в лучшую сторону.
«Я бы хотела всем посоветовать посмотреть это кино, потому что очень важно сострадать братьям нашим меньшим. И герои этого фильма — настоящие герои в жизни», — отметила при награждении член жюри конкурса телевизионных документальных фильмов фестиваля Нина Ромодановская, доцент ВГИК им. Герасимова, кандидат экономических наук, руководитель интернет-портала proficinema.ru.
Напомним, что ТВ-3 получил приз за лучшую режиссуру.