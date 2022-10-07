Британский актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины на съемках фильма Зака Снайдера «Мятежная луна». Об этом он сообщил в интервью The Hollywood Reporter.

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Артист заявил, что у него повреждены два спинных позвонка. «На заживление уйдет два года, и у меня 40-процентный разрыв связки с правой стороны, которая удерживает мой позвоночник на месте. Но шоу должно продолжаться», — сказал он.

В настоящее время Ханнэм занимается продвижением фильма «Шантарам», съемки которого происходили в Индии. Он отметил, что эта работа тоже серьезно сказалась на его здоровье. «Когда я был в Индии, у меня была бактериальная кишечная инфекция, вирусная кишечная инфекция, острая респираторная инфекция. У меня был конъюнктивит на обоих глазах, ушная инфекция и лихорадка денге от укуса комара», — вспомнил актер.