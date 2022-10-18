Чего вы точно не знали о «Звездных войнах»

Даже самые преданные джедаи могут не знают многих фактов о культовой саге "Звездные войны". Между тем, съемочный процесс серии фильмов вошел в историю вместе с героями. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма Afisha.ru Фильм "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" Кадр из фильма Afisha.ru Фильм "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда"

Первоначальная концепция « Звездных войн» была вдохновлена Джозефом Кэмпбеллом

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Хотя в равной степени вдохновленный сказками, вестернами и научно-фантастическими сериалами 1930-х годов, Джордж Лукас построил основу истории оригинальных «Звездных войн» (1977) на теориях книги Джозефа Кэмпбелла «Герой с тысячей лиц». В книге отслеживаются общие мифологические мотивы и утверждается, что мифы со всего мира, которые передавались из поколения в поколение, такие как Беовульф или король Артур , имеют общую базовую структуру.

По словам Кэмпбелла, «Герой отваживается выйти из мира будней в область сверхъестественного чуда: там встречаются сказочные силы и одерживается решительная победа; герой возвращается из этого таинственного приключения с силой даровать блага своим ближним». Джордж Лукас просто привнес эти идеи в свою историю с Люком в качестве главного героя.

Акира Куросава оказал большое влияние на «Звездные войны»

Лукас долго размышлял, как рассказать эту масштабную научно-фантастическую космическую оперу и нашел ответ в фильме режиссера Акиры Куросавы 1958 года «Скрытая крепость» .

Куросава рассказывал историю генерала, защищающего прекрасную принцессу от злого клана в тылу врага.

«Единственное, что меня действительно заинтриговало, — это то, что история рассказывалась от двух второстепенных персонажей», — объяснил Лукас в интервью для The New York Times.

Так он решил, что это будет хороший способ рассказать историю о звездных войнах. Возьмите двух самых непритязательных персонажей, как это сделал Куросава, и расскажите историю с их точки зрения.

Возможно, не случайно и то, что слово «джедай» происходит от японского Jidaigeki , означающего «исторические драмы», или тип фильмов, которые обычно снимали японские режиссеры, такие как Куросава.

Изначально предполагалось, что Оби-Ван Кеноби выживет в Эпизоде IV: Новая надежда

В 2016 году актер Питер Мэйхью (Чубакка), опубликовал в Твиттере некоторые интересные подробности о фильмах «Звездные войны», в том числе одно шокирующее изменение. В оригинальном сценарии Оби-Ван Кеноби действительно пережил битву на световых мечах с Дартом Вейдером.

Выбор Харрисона Форда на роль Хана Соло был случайным

Лукас искал неизвестные лица, с которыми он никогда раньше не работал, и сначала пригласил Харрисона Форда, чтобы подыгрывал актерам на прослушивании.

Лукас отсмотрел десятки актеров на роль Соло, в том числе молодого Курта Рассела, но ему настолько понравилась подача Форда, когда он давал читал свои реплики, что в итоге на роль Хана Соло он выбрал его.

Орсон Уэллс должен был озвучивать Дарта Вейдера

Джордж Лукас изначально хотел , чтобы Орсон Уэллс озвучивал Дарта Вейдера , но отказался от этой идеи, когда подумал, что знаменитый баритон Уэллса будет слишком узнаваем.

Иллюстрации помогли продать «Звездные войны» киностудии

Чтобы заставить 20th Century Fox утвердить по тем временам огромный бюджет почти в 10 миллионов долларов, Лукас представил «Звездные войны» вместе с серией картинок, которые он заказал у иллюстратора Ральфа МакКуорри. К ним относятся сцены аварийной посадки C-3PO и R2-D2 на Татуине, Вейдер, противостоящий Люку (тогда носившему прозвище «Старкиллер») со своим световым мечом, «Тысячелетний сокол» и другие.

Оригинальный «Тысячелетний сокол» выглядел совсем иначе

Первоначальная концептуальная модель «Тысячелетнего сокола» была длинной и цилиндрической — совсем не похожей на плоскую конструкцию, которую мы знаем сейчас. Создатели модели жаловались, что дизайн слишком похож на космический корабль из британского телесериала 1970-х годов «Космос:1999 », поэтому Лукас сказал им создать что-то совершенно другое, похожее на летающий гамбургер и плывущее, как солнечная рыба.

Лукас использовал кадры реальных военных действий для космических сражений

Сейчас Industrial Light and Magic — одна из выдающихся компаний по производству спецэффектов в мире, но в конце 1970-х это была просто группа художников, работавшая на пустом складе в Калифорнии. Компании, которая изобрела такие технологии, как специальные камеры с компьютерным управлением для создания спецэффектов для «Звездных войн», было поручено выполнить годовой объем работ всего за шесть месяцев.