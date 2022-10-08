В Сочи открылся фестиваль документального кино «Экодок»

"Зрители получат уникальную возможность посмотреть пять документальных фильмов, которые не найти в свободном доступе и не увидеть на больших экранах. После фильмов состоятся дискуссии с приглашенными спикерами: это научные сотрудники Кавказского государственного заповедника, сотрудники местной экофермы, представители курортов", - отметила собеседница агентства.

В ходе открытия фестиваля состоялась российская премьера фильма "Лагунария", снятого в Италии в 2022 году. Кино посвящено Венеции и повествует о будущем. Также 8 и 9 октября зрители смогут оценить фильм "Res Creata: Люди и другие звери" (Италия, 2019 год), картину "Нет правильной неправильной жизни" (Германия, 2021 год), ленты "Овечий герой" (Нидерланды, 2018 год) и "Хлеб" (Австрия, 2020 год). "Это действительно интересные и трогательные фильмы, которые помогают задуматься людям о вопросах экологии, изменениях климата, и о том, что нужно изменить сейчас, чтобы не допустить глобальных катастроф в будущем", - сказала Гульнара Рахмангулова.