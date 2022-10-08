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2 часа назад

Рязанов не хотел видеть Миронова и Гурченко в «Иронии судьбы»

Слово и Дело

Режиссер, сценарист и актер Эльдар Рязанов не хотел видеть актеров Андрея Миронова и Людмилу Гурченко в своем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но судьба распорядилась иначе.

Рязанов не хотел видеть Миронова и Гурченко в «Иронии судьбы»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Рязанов призвал Миронова и Гурченко покинуть съемочную площадку из-за неудачных проб, однако артисты «назло ему» все же попались на глаза зрителям. Об этом стало известно благодаря документальной картине «Ирония судьбы, или С легким паром! Интересные факты о фильме».

Актеров можно увидеть в кадре, когда Ипполит включает телевизор. Тогда появляется трансляция фильма «Соломенная шляпа», где и видны звезды советского экрана.

Фильмы,Ирония судьбы, или с легким паром!,Людмила Гурченко,Андрей Миронов,Эльдар Рязанов,
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