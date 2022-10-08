Рязанов не хотел видеть Миронова и Гурченко в «Иронии судьбы»

Рязанов призвал Миронова и Гурченко покинуть съемочную площадку из-за неудачных проб, однако артисты «назло ему» все же попались на глаза зрителям. Об этом стало известно благодаря документальной картине «Ирония судьбы, или С легким паром! Интересные факты о фильме».