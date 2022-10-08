Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
3 часа назад

Состоялась премьера перезапуска хоррора "Восставший из ада"

Газета.Ru

Стриминг Hulu опубликовал перезагрузку хоррора «Восставший из ада» от режиссера Дэвида Брукнера («Дом на другой стороне»). Это уже одиннадцатый фильм серии с момента выпуска оригинальной версии 1987 года, снятого писателем-фантастом и режиссером Клайвом Баркером.

Состоялась премьера перезапуска хоррора "Восставший из ада"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет франшизы вращается вокруг стариной шкатулки-головоломки, благодаря которой можно открыть портал в ад. Некоторые люди намеренно открывают ее, желая отдать свои души демонам-сенобитам, а другие — по ошибке. Главная героиня перезагрузки Брукнера — молодая женщина, страдающая от наркозависимости.

Сценарий к ленте написали Бен Коллинз и Люк Петровски. Роль Пинхеда исполнила трансгендерная актриса Джеми Клейтон, известная по сериалу «Восьмое чувство». В каст также вошли Одесса Адлон, Джейми Клейтон, Адам Фэйзон, Дрю Старки, Брэндон Флинн, Джейсон Лилз.

Фильмы,Дэвид Брукнер,Клайв Баркер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители