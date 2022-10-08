Состоялась премьера перезапуска хоррора "Восставший из ада"

Стриминг Hulu опубликовал перезагрузку хоррора «Восставший из ада» от режиссера Дэвида Брукнера («Дом на другой стороне»). Это уже одиннадцатый фильм серии с момента выпуска оригинальной версии 1987 года, снятого писателем-фантастом и режиссером Клайвом Баркером.

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Сюжет франшизы вращается вокруг стариной шкатулки-головоломки, благодаря которой можно открыть портал в ад. Некоторые люди намеренно открывают ее, желая отдать свои души демонам-сенобитам, а другие — по ошибке. Главная героиня перезагрузки Брукнера — молодая женщина, страдающая от наркозависимости.