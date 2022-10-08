Состоялась премьера перезапуска хоррора "Восставший из ада"

Стриминг Hulu опубликовал перезагрузку хоррора «Восставший из ада» от режиссера Дэвида Брукнера («Дом на другой стороне»). Это уже одиннадцатый фильм серии с момента выпуска оригинальной версии 1987 года, снятого писателем-фантастом и режиссером Клайвом Баркером.
Сюжет франшизы вращается вокруг стариной шкатулки-головоломки, благодаря которой можно открыть портал в ад. Некоторые люди намеренно открывают ее, желая отдать свои души демонам-сенобитам, а другие — по ошибке. Главная героиня перезагрузки Брукнера — молодая женщина, страдающая от наркозависимости.
Сценарий к ленте написали Бен Коллинз и Люк Петровски. Роль Пинхеда исполнила трансгендерная актриса Джеми Клейтон, известная по сериалу «Восьмое чувство». В каст также вошли Одесса Адлон, Джейми Клейтон, Адам Фэйзон, Дрю Старки, Брэндон Флинн, Джейсон Лилз.