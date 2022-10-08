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1 час назад

Вышел трейлер хоррор-антологии "З/Л/О 99"

Газета.Ru

Стриминговый сервис Shudder представил трейлер хоррор-антологии «З/Л/О 99», релиз которой назначен на 20 октября. Ролик появился на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Вышел трейлер хоррор-антологии "З/Л/О 99"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новая картина стала пятой частью франшизы «З/Л/О» и второй, посвященной эпохе 90-х (после прошлогоднего фильма «З/Л/О 94»). Все ленты серии сняты в жанре «найденной пленки» и состоят из нескольких короткометражек.

Два из пяти сегментов фильма «З/Л/О 99» поставили Йоханнес Робертс («Синяя бездна», «Обитель зла: Раккун-Сити») и музыкант Flying Lotus. Еще в одной короткометражке снялся актер Стивен Огг, известный по видеоигре «Grand Theft Auto V» и сериалу «Ходячие мертвецы».

Премьера картины прошла 16 сентября в рамках Международного кинофестиваля в Торонто (в секции «Полуночное безумие»). В настоящий момент у фильма 64-процентный рейтинг «свежести» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

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