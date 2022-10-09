Дибцева сняла дебютный фильм с Бортич

Российская актриса Ольга Дибцева решила испробовать свои силы в роли режиссера. В Санкт-Петербурге завершились съемки ее кинокартины “Я – богиня”, где главную роль сыграла известная актриса Александра Бортич.
Сюжет ленты повествует об учительнице Лене, которую и играет Бортич. В какой-то момент учительницы остается без работы, а е супруг уходит в закат. Подруга советует главной героини отправиться на тренинг “Стать богиней”, который якобы должен помочь ей справиться с депрессией. И Лена решается на серьезные изменения в своей жизни, передает “Централ Партнершип“.
«Пока еще не верится, но я сняла свой первый полнометражный фильм. Это было незабываемо круто, чувствую себя новым человеком», — говорит Дибцева.
В фильме также снялись Антон Васильев, Антон Филипенко, комик Илья Соболев и Евгения Калинец.
По предварительным данным, кинолента выйдет на экраны в начале 2023 года, но точная дата пока не раскрывается.