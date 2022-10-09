Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Актриса Дибцева сняла режиссерский дебют «Я — богиня» с Александрой Бортич

FBM.ru

Российская актриса Ольга Дибцева решила испробовать свои силы в роли режиссера. В Санкт-Петербурге завершились съемки ее кинокартины “Я – богиня”, где главную роль сыграла известная актриса Александра Бортич.

Дибцева сняла дебютный фильм с Бортич
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сюжет ленты повествует об учительнице Лене, которую и играет Бортич. В какой-то момент учительницы остается без работы, а е супруг уходит в закат. Подруга советует главной героини отправиться на тренинг “Стать богиней”, который якобы должен помочь ей справиться с депрессией. И Лена решается на серьезные изменения в своей жизни, передает “Централ Партнершип“.

«Пока еще не верится, но я сняла свой первый полнометражный фильм. Это было незабываемо круто, чувствую себя новым человеком», — говорит Дибцева.

В фильме также снялись Антон Васильев, Антон Филипенко, комик Илья Соболев и Евгения Калинец.

По предварительным данным, кинолента выйдет на экраны в начале 2023 года, но точная дата пока не раскрывается.

Фильмы,Евгения Калинец,Антон Филипенко,Илья Соболев,Ольга Дибцева,Антон Васильев,Александра Бортич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители