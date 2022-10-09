Серебряков перевоплотился в женщину в фильме «Серп и молот»

Актер и народный артист России Алексей Серебряков исполнил женскую роль в киноленте 1994 года.
«Серп и молот» — противоречивая картина, которая не нашла позитивный отклик зрителей и не завоевала популярность у большой аудитории в момент выхода на экраны. Теперь на этот фильм делают немало видеообзоров.
В центре сюжета — колхозница Евдокия Кузнецова. Женщине приходится перевоплощаться в мужчину ради нужд государства. Роль героини досталась Серебрякову.
Также в «Серпе и молоте» снялись такие известные актеры, как Владимир Стеклов, Гоша Куценко, Авангард Леонтьев, Нодар Мгалоблишвили и другие. Роль жены главного героя исполнила актриса Алла Клюка.