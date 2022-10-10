«Восставший из ада» возвращается в новой версии

На Hulu вышел «Восставший из ада» Дэвида Брукнера — попытка перезагрузки легендарной хоррор-франшизы. «Лента.ру» вспоминает о том, почему фильм писателя Клайва Баркера стал культовым, и разбирается с тем, что не так с его сегодняшними последователями.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Таинственный массачусетский миллионер Войт (Горан Вишнич) получает из Сербии ценный груз — шкатулку-головоломку в форме куба. На вечеринке в своем особняке он вручает ее одному из гостей, которому протыкает руку высунувшееся из кубика металлическое жало. Пока бедолагу рвут на части невидимые адские демоны, Войт обращается к небесам и просит подарок за принесенную жертву. Спустя шесть лет завязавшая наркоманка Райли (Одесса Адлон) соглашается помочь бойфренду Тревору (Дрю Старки) добыть со склада неназванного богатея (но мы понимаем, что речь о том же Войте) некий груз. Им, конечно, оказывается тот самый злосчастный кубик. Райли случайно открывает его самостоятельно и немедленно встречается с адскими демонами, требующими принести в жертву несколько человек. Первой же случайной жертвой становится брат героини Мэтт (Брэндон Флинн), который просто бесследно исчезает. Райли и бойфренд брата Колин (Адам Фэйзон) принимаются за поиски пропавшего, которые, разумеется, приводят их в особняк тоже исчезнувшего несколько лет назад Войта.

Кадр из фильма "Восставший из ада"

Оригинальный «Восставший из ада» 1987 года был редким случаем удачной экранизации писателем собственной книги. Клайв Баркер был настолько недоволен тем, что буйство его образов причесывают под мейнстримовые стандарты, что свою новеллу решил ставить, бескомпромиссно руководствуясь собственным чувством прекрасного. Некоторую роль здесь сыграли и личные мотивы: рассказ был вдохновлен временами, когда еще не слишком удачливый писатель подрабатывал секс-работником и имел общение с представителями БДСМ-культуры. Собственно, и авторское название фильма звучало как «Садомазохисты из потустороннего мира». В этом заглавии провокация была, пожалуй, второстепенна. Важнее была суть происходящего — столкновение увлеченных исследованием собственных тел людей с существами, куда более радикально понимающими природу и смысл наслаждений.

Эта понятная мысль, упакованная для верности в фаустовский сюжет об обмене души на сокровенное знание, помогла баркеровскому фильму стать культовым и положить начало одной из самых живучих хоррор-франшиз. Произошло это не в последнюю очередь благодаря воплощенному Дугласом Брэдли образу Пинхеда — главаря потусторонних мучителей, лысый череп которого был разделен на квадраты и утыкан иголками. Пинхед, пожалуй, по уровню популярности и узнаваемости способен дать фору и Фредди, и Джейсону, и даже маске из «Крика». Невозможно переоценить культовый статус «Восставшего из ада» и в отечественной культуре — в конце концов, именно так назывался последний, вышедший уже после смерти Юрия Хоя альбом группы «Сектор Газа».

Сообразно названию франшиза постепенно погружалась в ад. В третьем фильме, поставленному Энтони Хикоксом («Дом восковых фигур»), предполагалось новое начало — переезд в Америку. Однако дальше фильмы (всего их десять) становились все хуже и хуже, а выходили только на видео и не были востребованы даже фанатами. Возвращать былую славу доверили режиссеру Дэвиду Брукнеру, прославившемуся Санденсовским хитом «Дом на другой стороне», и сценаристу Дэвиду С. Гойеру, который здесь значится автором сюжета и продюсером. С истории и начинаются проблемы фильма: сначала новый «Восставший» предлагает часовую экспозицию о жизни завязавших наркоманов, а затем тратит еще минут двадцать на подведение под дьявольщину теоретической базы. Последнее совсем фатально: баркеровский фильм и два канонических продолжения пугали не расчлененкой, а ощущением липкого фантазма.

Объяснение принципа действия зловещего кубика превращает происходящее в неприятное фэнтези, лишая сюжет сумеречной зыбкости сна разума, способного породить, как известно, любых чудовищ.

Интересно, что оригинальная трилогия «Восставший из ада» прекрасно смотрится и сегодня — не считая, конечно, чисто технических характеристик. Даже убогие по нынешним временам спецэффекты вполне способны нагнать жути, потому что не просто показывают что-то страшное и уродливое, но именно что транслируют стоящую за всем жуть, которую вроде как и показать-то достоверно невозможно. Новый фильм, несмотря на бюджет и технологии, приближается к этому стандарту качества разве что ближе к финалу. Там есть несколько по-настоящему получившихся сцен (особенно, пожалуй, самая последняя, которая, правда, неожиданно отдает Тарковским), но, чтобы до них добраться, приходится продираться через полтора часа невнятной мути, будто бы написанной и срежиссированной нейросетью (которые сейчас по своим возможностям соотносятся с человеческими способностями как спецэффекты 1987-го года с нынешними).

Кадр из фильма "Восставший из ада"