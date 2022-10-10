Историческая драма возглавила кинопрокат в РФ

Российская историческая драма «Сердце Пармы» стала лидером кинопроката в РФ и СНГ. За минувшие выходные картина собрала около 132 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Кроме того, в лидерах значатся «Красная шапочка» (собрал за уикенд 18 млн рублей), «Три тысячи лет желаний» (14 млн), «Хранитель тайн» (9 млн) и «Пес-самурай и город кошек» (6 млн).