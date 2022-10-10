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1 час назад

Историческая драма возглавила кинопрокат в РФ

Свободная прессаиещё 3

Российская историческая драма «Сердце Пармы» стала лидером кинопроката в РФ и СНГ. За минувшие выходные картина собрала около 132 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Историческая драма возглавила кинопрокат в РФ
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Кроме того, в лидерах значатся «Красная шапочка» (собрал за уикенд 18 млн рублей), «Три тысячи лет желаний» (14 млн), «Хранитель тайн» (9 млн) и «Пес-самурай и город кошек» (6 млн).

Кстати, в общей сложности кинотеатры собрали в России 235–247 млн рублей. С учетом СНГ эта цифра увеличивается до 302–304 млн. По словам экспертов, для российских кинотеатров это был лучший уикенд с апреля.

Фильмы,Красная шапочка,
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