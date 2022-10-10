Названы лучшие фантастические фильмы до «Звездных войн»

Первый фильм «Звездных войн» вышел в 1977 году и с тех пор этот проект продолжает свой успешный поход за вниманием зрителей.

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Но, несмотря на такой многолетний успех японский геймдизайнер, геймдиректор, сценарист, продюсер и актер Хидео Кодзима считает, что и до «Звездных войн» научно-фантастическое направление выдавало достойные фильм.

В первую очередь он назвал работу Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея» 1968 года. Затем были «Штамм Андромеда», «Рост населения: Ноль», «Молчаливое бегство», «Зеленый сойлент», «Зардоз», «Роллербол» и «Бегство Логана».