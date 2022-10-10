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59 минут назад

Названы лучшие фантастические фильмы до «Звездных войн»

Inc-News

Первый фильм «Звездных войн» вышел в 1977 году и с тех пор этот проект продолжает свой успешный поход за вниманием зрителей.

Названы лучшие фантастические фильмы до «Звездных войн»
Фото: Inc-NewsInc-News

Но, несмотря на такой многолетний успех японский геймдизайнер, геймдиректор, сценарист, продюсер и актер Хидео Кодзима считает, что и до «Звездных войн» научно-фантастическое направление выдавало достойные фильм.

В первую очередь он назвал работу Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея» 1968 года. Затем были «Штамм Андромеда», «Рост населения: Ноль», «Молчаливое бегство», «Зеленый сойлент», «Зардоз», «Роллербол» и «Бегство Логана».

По словам Кодзимы, все эти фильмы были достойны для того, чтобы войти в историю. Но… «Затем пришли «Звездные войны» и поглотили все внимание», - заключил специалист.

Фильмы,Роллербол,Молчаливое бегство,Хидео Кодзима,Стэнли Кубрик,
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