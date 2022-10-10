Disney+ презентовал первый хоррор Marvel «Ночной оборотень»

Часовой эпизод был снят в чёрно-белых цветах. Он совсем не похож на другие проекты студии, так как является хоррором и по стилистике напоминает фильмы ужасов 1930-1950-х годов.

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Таким образом, «Ночной оборотень» стал первым экспериментом Marvel за пределами жанра.

В эпизоде рассказывается о тайном объединении охотников на монстров, которые собираются после смерти своего лидера. Они участвуют в смертельном состязании за могущественную реликвию.

Один из участников объединения – вервольф. Он решает необычным способом использовать свои способности.

Роли в спецвыпуске исполнили Гаэль Гарсиа Берналь, Гарриет Сэнсом Харрис, Лора Доннелли и другие.