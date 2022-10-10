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2 часа назад

Гильермо дель Торо заступился за подвергшегося критике Мартина Скорсезе

Lenta.ru

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо заступился за своего коллегу Мартина Скорсезе, после того как он подвергся критике в издании The Critic. Об этом сообщает NY Post.

Гильермо дель Торо заступился за Мартина Скорсезе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналист Шон Иган написал колонку, в которой обвинил Скорсезе в производстве «плохих» фильмов. Так, автор отметил, что в картине «Таксист» не хватает импульса или морали, драму «Нью-Йорк, Нью-Йорк» сравнил с мыльной оперой, а в ленте «Бешеный бык» посетовал на «повторяющиеся диалоги, нудную конфронтацию и бессмысленные черно-белые кадры». Иган также заявил, что после выхода «Славных парней» Скорсезе лениво остановился на фильмах про мафию, провозгласив это своим призванием.

Дель Торо поддержал коллегу, отреагировав на колонку в своем Twitter:

«Если бы Бог предложил сократить мою жизнь, чтобы продлить жизнь Скорсезе, я бы согласился», — написал он. — «Этот человек разбирается в кино. Защищает кино. Воплощает кино. Он всегда боролся за искусство и был против индустрии. Он никогда никому не подчинялся и прочно вошел в историю», — добавил постановщик.

Режиссер «Аллеи кошмаров» также заявил, что статья в The Critic заключала в себе большое количество «заблуждений, небрежных неточностей и враждебных прилагательных, не подкрепленных реальными аргументами», что само по себе, по его мнению, «оскорбительно, жестоко и злонамеренно».

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