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1 час назад

«Криминальное чтиво» получит переиздание в 4К с бонусами

Игромания.ру

«Криминальное чтиво» получит переиздание в 4К с бонусам

«Криминальное чтиво» получит переиздание в 4К с бонусами
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Легендарное «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино впервые получит переиздание в формате 4К — релиз состоится уже 6 декабря.

Лента выйдет в цифровом виде и получит стильное оформление на Blu-ray в виде стилбука, причём на дисках зрителей ждёт не только картина, но и многочисленные бонусы. Судя по всему, коллекционный набор обойдётся желающим в 34 доллара.

Физическое издание получило свежий арт со сценой танца героев Умы Турман и Джона Траволты, причём на обратной стороне автор заодно изобразил три узнаваемых символа картины.

В рамках всевозможных дополнительных материалов представлены удалённые сцены, документальный фильм о создании, кадры со съёмок, саундтрек, интервью участников и запись различных награждений.

Фильмы,Криминальное чтиво,Джон Траволта,Ума Турман,Квентин Тарантино,
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