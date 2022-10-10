«Криминальное чтиво» получит переиздание в 4К с бонусами

«Криминальное чтиво» получит переиздание в 4К с бонусам
Легендарное «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино впервые получит переиздание в формате 4К — релиз состоится уже 6 декабря.
Лента выйдет в цифровом виде и получит стильное оформление на Blu-ray в виде стилбука, причём на дисках зрителей ждёт не только картина, но и многочисленные бонусы. Судя по всему, коллекционный набор обойдётся желающим в 34 доллара.
Физическое издание получило свежий арт со сценой танца героев Умы Турман и Джона Траволты, причём на обратной стороне автор заодно изобразил три узнаваемых символа картины.
В рамках всевозможных дополнительных материалов представлены удалённые сцены, документальный фильм о создании, кадры со съёмок, саундтрек, интервью участников и запись различных награждений.