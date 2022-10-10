Какие старые комедии посмотреть, когда тревожно

Поток новостей нагоняет тревожные мысли, справиться с которыми порой очень сложно. Чтобы отвлечься от неприятных ощущений и происходящего, можно посмотреть старую добрую комедию. Сделали подборку фильмов, которые помогут расслабиться.
Фильм "Успеть до полуночи" вышел в 1988 году. Это комедия о частном сыщике, который ловит беглых преступников. В этот раз герой должен найти человека по кличке "Герцог", который украл у мафии очень много денег. Главную роль в фильме сыграл еще молодой Роберт Де Ниро.
Это фильм Вуди Аллена с характерным для него юмором. Режиссер сам сыграл одну из главных ролей в картине. В снятом в 1977 году фильме рассказывается история комика Элви, который повествует о своей жизни и неудачах на личном фронте.
Еще одна комедия конца 80-х годов. Успешный спортивный журналист и его жена-учительница решают уехать из Нью-Йорка в тихую сельскую местность. Однако вместо спокойствия они оказываются на грани развода и пытаются продать их "идеальную" деревенскую ферму.