Какие старые комедии посмотреть, когда тревожно

Поток новостей нагоняет тревожные мысли, справиться с которыми порой очень сложно. Чтобы отвлечься от неприятных ощущений и происходящего, можно посмотреть старую добрую комедию. Сделали подборку фильмов, которые помогут расслабиться.

Фото: Кадр из фильма "Забавная ферма" Кадр из фильма "Забавная ферма"

"Успеть до полуночи"

Фильм "Успеть до полуночи" вышел в 1988 году. Это комедия о частном сыщике, который ловит беглых преступников. В этот раз герой должен найти человека по кличке "Герцог", который украл у мафии очень много денег. Главную роль в фильме сыграл еще молодой Роберт Де Ниро.

"Энни Холл"

Кадр из фильма "Энни Холл"

Это фильм Вуди Аллена с характерным для него юмором. Режиссер сам сыграл одну из главных ролей в картине. В снятом в 1977 году фильме рассказывается история комика Элви, который повествует о своей жизни и неудачах на личном фронте.

"Забавная ферма"

Кадр из фильма "Забавная ферма"