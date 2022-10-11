9 отличных мультфильмов, основанных на играх

Чем схожи истории «Пиратов Карибского моря» и «Ведьмака»? Нет, мы не о харизматичных актёрах в париках, занимающих главные роли. Обе франшизы не являются оригинальными. Первая выросла из аттракциона в Диснейленде, вторая из книг перекочевала в игры, потом уже на экраны телевизоров.

Фото: tlum.ru tlum.ru

И поскольку история о братьях Марио вызывала большой резонанс не только в фанатском сообществе, Тлум.Ру решил сдуть пыль с некоторых историй. Сегодня рассказываем о 9 мультфильмах, основанных на играх.

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№ 1: «Покемон»

Вы знали, что на сегодняшний день существует более 900 разновидностей покемонов? Но мы расскажем о другом. История «карманных монстров» начала свой путь в 1996 году и стала популярна по всему миру. Сперва Game Boy, потом Nintendo DS, Nintendo Switch и далее по списку. Дошло до того, что современное поколение может не переживать об отсутствии дома игровой приставки, покемоны буквально в кармане — в телефоне, где найдётся множество приложений. В том числе и интерактивные, ещё помните, как по улицам разных городов ходили увлечённые искатели и пополняли свои коллекции в «Pokémon Go»?

И в качестве экранизаций поиска, тренировок и сражений покемонов есть множество вариантов. Многосерийное аниме «Покемон» 1997 года (их, кстати, два, выбирайте), полный метр «Покемон 2000» 1999 года, ещё несколько полнометражек и последняя звезда в коллекции, live-action, где за Пикачу «поговорил» сам Дэдпул, он же Райан Рейнольдс, «Покемон. Детектив Пикачу».

Самое прекрасное, что сбор покемонов не заканчивается, сколько бы раз не менялась мода. И всегда можно вернуться к старому и проверенному способу — начать коллекционировать карточки.

№ 2: «Пэк-Мен»

Здесь всё началось в аркадного автомата, главным героем которого выступал жёлтый и вечно голодный кружочек — Pac-Man. Задача: съесть все маленькие кружки и не стать кормом для привидений. Жизней-то не так много. В 1980 году поменялась возможность играть, перспектива — когда вы можете от первого лица наблюдать за своими способностями, ну и аудтория.

Признаем честно, мультсериал, выходивший с 1982 по 1984 годы, вряд ли осилят современные дети.И для них найдётся кое-что интересное.

Мультсериал «Пакман в мире привидений». 2 сезона, длительность эпизода 22 минуты, сам Пак — подросток, живущий на планете Pac-World. Он со своими друзьями посещает школу-интернат в городе Пакополис. Цепочка случайных событий, начавшихся с ошибки Пакмана, привела к тому, что повсюду стали появляться привидения. Спасаться от них нужно обычных гражданам, Пак и команда готовы обезвредить любую жутьку.

№ 3: «Соник Супер-ежик»

Компания Sonic Team прославилась по всему свету благодаря играм о ёжике Сонике. Для тех, кто ищёт, в какое бы сообщество ненавязчиво заглянуть и завязнуть там, франшиза является идеальным примером. Игры, анима, манга, журналы разной направленности. И, казалось бы, почему столько интереса, который не собирается угасать?Потому что, всё гениальное — просто. Прохождение уровней, получение золотых колец и попутное уничтожение врагов. Нет ничего лучше, чтобы расслабить мозги и сосредоточиться на механических действиях.

А теперь считаем, сколько всего можно посмотреть: мультсериал «Соник Супер-ежик» 1993 года, ещё один многосерийный продукт «Соник X» 2003 года, «Соник Бум» 2014 года. И всё это приправлено уже двумя полными метрами.

Супер бум или просто бум, но с Соником дела обстоят просто отлично, он продолжает регулярно расширять свою фанатскую базу.

№ 4: «Кармен Сандиего»

Вы можете знать Кармен в качестве воровки, промышляющей против её же бывшей альмаматер. И не всё так просто, оказывается, основной для мультсериала стала развивающая игра «Where in the World Is Carmen Sandiego?», выпушенная в 1985 году для компьютеров. Вы занимаете место Карман и тщательно выслеживаете мошенников из V.I.L.E. — тайной организации, крадущей ценности и артефакты по всему миру.

Как именно происходит вычисление негодяев? С использованием знаний в области географии. Также происходит опрос свидетелей, сбор и исследование улик. А после успешно раскрытого дела ранг игрока повышается, так следующее расследование становится сложнее предыдущего. Занимательно и познавательно для игроков любого возраста. Теперь и мультсериал заиграл другими красками, не так ли?

№ 5: «Minecraft: Режим истории»

Мультсериал по одноимённой эпизодической компьютерной игре. От Netflix! Всё довольно просто, включая графику, оставшуюся оригинальной и полностью отсылающей на игру, которой, если подумать, нет конца, ведь кубический мир регулярно пополняется новыми локациями, модами и читами, куда уже без них.

Два сезона квеста-ходилки. Команда, центральный персонаж по имени Джесси и вероятность того, что ваши глаза от непривычки к подобной графике устанут быстрее положенного. О мультсериале знают в основном лишь фанаты. Смотреть или нет — ваше дело.

Декабрь 2009 года, дети и взрослые увлечённо смотрят в свои телефоны и активно двигают по экранам кончиками пальцев… Что они делают? Управляют злыми птичками! И птички не просто так злые, на их яйца совершают варварские нападения свиньи. После телефонов игра появилась для компьютеров и приставок. Даже был случай, когда старые вариации птичек удалили из магазинов приложений. Многочисленные просьбы фанатов помогли вернуться продуктам на свои места. Так что не думайте, что вы в толпе — это какой-то одинокий голос. Соника переделали, птичек вернули, пора к другим свершениям.И от этого душещипательного сюжета появились уже анимационные ответвления.

Мини-мультсериал «Angry Birds. Сердитые птички» 2013 года с эпизодами по 5 минут, полный метр «Angry Birds в кино» 2016 года, мультсериал «Angry Birds. Пушистики» 2017 года для любителей милоты, второй полный метр 2019 года «Angry Birds 2 в кино», мини-мультсериал «Angry Birds. Истории рогатки» 2020 года, и ещё «Angry Birds: Летнее безумие» 2022 года. Вроде бы никого не забыли. А если забыли, то вы ничего не докажете.

№ 7: «Аркейн»

Игра для компьютеров «League of Legends», или же в простонародье ЛОЛ, является многопользовательским развлечением. Играйте со своей командой, со случайными союзниками или врагами, с ботами — как угодно. Задача — защитить свою территорию на протяжении нескольких матчей. 5 на 5, возможность получить очки опыта и золото, что позволит улучшить характеристики. И всё это не за одного персонажа, прокачивайте каждого.Так какой он — мир ЛОЛа? Многообразный, студия Riot Games работает не только над миром игры, ещё и реагулярно радует фанатов короткометражными сериями, в центре каждой из которых выступают знакомые персонажи. В мультсериале (с рейтингом 18+) показывают события, приведшие к тому, каким мир показан в игре. Всё мрачно, никому нельзя доверять и повсюду ждут опасности. Или приключения.

Анимация выиграла несколько «Энни», «Эмми» и в целом была крайне благоприятно принята аудиторией. Второй сезон где-то на подходе.

№ 8: «Шоу Чашека!»

Анимация, отсылающая к мультфильмам 1930-х годов, здесь не просто так. Создатели оригинальной компьютерной игры «Cuphead» 2017 года ей и вдохновлялись. Это канадский продукт от команды разработчиков StudioMDHR Entertainment. Что делает Чашек? Бежит и сражается. Играть можно одному, но лучше бы делать это в компании друга. То есть вдвоём больше, увы, никак. И веселья это лишь прибавляет. Каждый уровень заканчивается встречей с Боссом. Они потрясающие. Дизайн на уровне.

В мультсериале всё проще и спокойнее, если можно так сказать. За душой Чашека охотится Дьявол — потрясающе харизматичное созданием, — и Кружек, брат Чашека, старается уберечь героя от непродуманных поступков, каждый из которых ведёт к потере души.

Netflix выпустил один сезон шоу, в разработке находится второй. Если вы хотите увидеть ту самую ламповую анимацию и удивительную физику персонажей и самого мира, то пора смотреть. Или играть, выбор за вами.

№ 9: «Бешеные кролики: Вторжение»