Джейми Дорнан снимется в экранизации детектива Агаты Кристи

20th Century Studios объявила актерский состав фильма "Призраки в Венеции", работы режиссера Кеннета Брана об Эркюле Пуаро, основанной на произведениях Агаты Кристи. Об этом сообщает Variety.

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Сюжет основан на детективе Кристи "Вечеринка в Хэллоуин". Действие разворачивается в Венеции, когда Эркюль Пуаро неохотно посещает сеанс с привидениями, после чего одного из гостей убивают. Детективу предстоит заняться расследованием дела.