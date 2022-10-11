Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
2 часа назад

Актер "50 оттенков серого" снимется в экранизации детектива Агаты Кристи

Газета.Ru

20th Century Studios объявила актерский состав фильма "Призраки в Венеции", работы режиссера Кеннета Брана об Эркюле Пуаро, основанной на произведениях Агаты Кристи. Об этом сообщает Variety.

Джейми Дорнан снимется в экранизации детектива Агаты Кристи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главных персонажей сыграют Джейми Дорнан ("50 оттенков серого"), Тина Фей ("Дрянные девчонки"), Мишель Йео ("Мемуары гейши") и Кайл Аллен ("Американская история ужасов").

Сюжет основан на детективе Кристи "Вечеринка в Хэллоуин". Действие разворачивается в Венеции, когда Эркюль Пуаро неохотно посещает сеанс с привидениями, после чего одного из гостей убивают. Детективу предстоит заняться расследованием дела.

Производство фильма начнется в ноябре в Лондоне и Венеции. Релиз назначен на 2023 год.

Фильмы,Дрянные девчонки,Американская история ужасов,Кайл Аллен,Тина Фей,Мишель Йео,Джейми Дорнан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители