Джейми Дорнан снимется в экранизации детектива Агаты Кристи

20th Century Studios объявила актерский состав фильма "Призраки в Венеции", работы режиссера Кеннета Брана об Эркюле Пуаро, основанной на произведениях Агаты Кристи. Об этом сообщает Variety.
Главных персонажей сыграют Джейми Дорнан ("50 оттенков серого"), Тина Фей ("Дрянные девчонки"), Мишель Йео ("Мемуары гейши") и Кайл Аллен ("Американская история ужасов").
Сюжет основан на детективе Кристи "Вечеринка в Хэллоуин". Действие разворачивается в Венеции, когда Эркюль Пуаро неохотно посещает сеанс с привидениями, после чего одного из гостей убивают. Детективу предстоит заняться расследованием дела.
Производство фильма начнется в ноябре в Лондоне и Венеции. Релиз назначен на 2023 год.