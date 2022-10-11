Что такое псевдодокументалистика на примере «Лучших в аду»

Псевдодокументальное кино, или, как его еще называют, мокьюментари — это один из самых необычных жанров. Казалось бы, зачем он нужен, если есть документальное кино? Зачем выдумывать ситуации и сюжеты, которых не было в жизни, и пытаться передать их с документальной точностью?

Фото: Кадр из фильма «Лучшие в аду» Кадр из фильма «Лучшие в аду»

Жанр мокьюментари появился в США в 1950-х годах. В то время документалистика переживала свой расцвет, а авторы такого кино все больше идеологизировали его, лишали объективности, играли фактами в пользу заинтересованных лиц. Беспринципные документалисты стали вставлять в свои фильмы несуществующие факты, постановочные сцены, многочисленные фейки.

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Новый жанр стал реакцией киносообщества на откровенный обман и ангажированность документального кино, которое потеряло всякую объективность и правдивость. Создатели первых мокьюментари решили просто высмеять документалистов. С помощью инструментов документального кино они создали игровые фильмы, в которых смешали правду и выдумку, доведя смесь до абсурда.

Именно это значение имеет этот странный термин — «мокьюментари». Его придумал режиссер Роб Райнер, соединив английские слова to mock (подделывать) и documentary (документальный).

Главной задачей псевдодокументального кино является попытка пробудить в зрителе критическое мышление. Чтобы добиться этой задачи, авторы мокьюментари используют разные инструменты — от абсурда до педантичного воспроизведения событий именно такими, какими они должны быть в действительности. Именно последний подход использовали создатели фильма «Лучшие в аду», премьера которого состоялась 5 октября на онлайн-платформе «ЯRUS».

Картина «Лучшие в аду», создателями которой выступили Евгений Пригожин и Алексей Нагин, действительно впечатляет своей реалистичностью. Формат псевдодокументального кино создает ощущение полного погружения в события, происходящие на экране.

Сюжет фильма построен на сложной и опасной миссии. Штурмовой группе «белых», состоящих из бойцов «ЧВК Вагнера», необходимо пробиться к девятиэтажному зданию, чтобы с него скорректировать удар авиации. Фильм впечатляет не только с технической точки зрения — в нем показаны натуралистичные спецэффекты и трюки, исполненные настоящими профессионалами. Создатели фильма постарались с документальной точностью приблизить события на экране к реальности.

Главным инструментом в достижении этой цели стало использование настоящих образцов военной техники, которая прямо сейчас стоит на защите нашей Родины. Фильм помогает познакомиться с работой этой техники и узнать ее боевые характеристики. Техника в фильме «Лучшие в аду» играет не менее важную роль, чем сами герои картины. Здесь представлены 120-миллиметровый миномет, 122-миллиметровая гаубица Д-30, танк Т-72Б, БМП-1, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», РСЗО «Ураган», самоходный миномет 240 миллиметров 2С4 «Тюльпан», штурмовик Су-25 и другие образцы военной техники.