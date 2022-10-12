Новый фильм Кузовкова "поплыл" в фестивальную жизнь

Новая короткометражка Александра Кузовкова "Сказка о рыбке. Но не золотой. Рассказанная дедом Гордеем внуку молодцу перед сном в среду" стала победителем ArtMasters-2022.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Омский режиссёр Александр Кузовков выиграл конкурс среди тех, кто создает мир искусства и при этом остаётся за кулисами. В конце сентября во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) состоялся финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters по направлению "Кино". Победителем стала работа команды Александра Кузовкова.

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Как рассказал Александр Кузовков, команду для создания фильма собрали путём жеребьёвки на форуме "Таврида" в августе. 5 режиссёров - 5 фильмов в итоге. Задачей команды было снять абсурдную комедию - современную трактовку культурных традиций страны. На реализацию идеи у авторов было 3 съёмочных дня в Москве, ещё 2 командам дали на постпродакшн. Условия спартанские, как говорит сам режиссёр.

"Основная, наверное, сложность во всей это работе была в том, чтобы организовать рандомную команду и со всеми сработаться. У всех участников был разный уровень. Все - тёмные лошадки, но эта работа проявила каждого. Кто-то превзошёл все ожидания, а кто-то, наоборот, разочаровал. Первые идеи набросали ещё на берегу Черного моря и, уже вернувшись домой, начали работать над сценарием", - поделился Александр Кузовков.

Название фильма предложил сценарист Илья Пономрёв, а в съёмках принимал участие Константин Шелягин - актёр, известный по роли Иваныча в сериале "Универ". Он точно совпал с типажом главного героя.

Хронометраж "Рыбки..." получился несколько больше запланированных 12 минут. Локаций для съёмок у команды омского режиссёра оказалось больше, чем у других участников, что тоже сыграло на руку при оценке жюри.

"Я считаю, что мы полностью справились с задачей, что сделали всё в короткие сроки. Фильм получился качественный. При том, что у нас было очень много локаций и много актёров, задачу мы выполнили стопроцентно".

Как фильм-победитель, "Сказка о рыбке. Но не золотой. Рассказанная дедом Гордеем внуку молодцу перед сном в среду" получил путёвку на фестивали, также его разместят на платформах.

"Для меня приз - это опыт. Сделать действительно хороший продукт в таких соревновательных условиях. Возможно, что продюсеры, принимавшие участие во всём этом мероприятии, увидят фильм и пригласят кого-то из участников поработать, что тоже будет своего рода призом", - отметил Александр Кузовков.