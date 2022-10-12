Выставка «Балабанов» откроется при поддержке «Афиши» и Okko

«В состав экспозиции вошли не только архивные документы, фотографии и художественные эскизы к фильмам, но и специально созданные сценографические инсталляции, оригинальные и воссозданные объекты реквизита, значимые для более цельного понимания каждого фильма. Мы приглашаем зрителя к взаимодействию и соучастию – это является основным принципом построения экспозиции. Например, можно полежать в точной копии того самого трамвая из “Брата”, посидеть в той самой беседке, заблудиться в настоящем “Замке” Кафки или попасть в комиксный, отрисованный мир фильма “Жмурки”».