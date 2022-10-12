Выставка «Балабанов» откроется при поддержке «Афиши» и Okko

Новый взгляд на творчество режиссёра при помощи интерактива и неопубликованных ранее материалов.
С 13 октября в пространстве «Севкабель Порт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив открывается выставка-путешествие «Балабанов» о жизни и работе известного российского режиссёра. Компания «Афиша» и онлайн-кинотеатр Okko выступили генеральными партнерами долгожданного для всех киноманов события.
Посетители увидят, помимо уникальных материалов о культовых лентах «Брат», «Груз-200», «Жмурки», множество черновиков, короткометражек и ученических работ Алексея Балабанова, которые помогут лучше понять эволюцию его творческого метода. Рассказчиками и своего рода экскурсоводами по выставке станут сыновья режиссёра – Пётр и Фёдор Балабановы. Их комментарии сопровождают каждый фрагмент экспозиции, а личный взгляд позволит ознакомиться с известными только самым близким людям подробностями жизни Алексея Октябриновича.
Татьяна Гетман, куратор выставки:
«В состав экспозиции вошли не только архивные документы, фотографии и художественные эскизы к фильмам, но и специально созданные сценографические инсталляции, оригинальные и воссозданные объекты реквизита, значимые для более цельного понимания каждого фильма. Мы приглашаем зрителя к взаимодействию и соучастию – это является основным принципом построения экспозиции. Например, можно полежать в точной копии того самого трамвая из “Брата”, посидеть в той самой беседке, заблудиться в настоящем “Замке” Кафки или попасть в комиксный, отрисованный мир фильма “Жмурки”».
Специально к открытию уникальной выставки онлайн-кинотеатр Okko подготовил на своей платформе коллекцию знаковых фильмов известного режиссера.