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2 часа назад

Аня Тейлор-Джой и Майлс Теллер поборются за любовь в боевике «Ущелье»

Inc-News

В остросюжетном фильме не обойдется без романтического налета.

Аня Тейлор-Джой и Майлс Теллер поборются за любовь в «Ущелье»
Фото: Inc-NewsInc-News

Известная по фильмам «Ход королевы» и «Острые козырьки» актриса Аня Тейлор-Джой получила главную роль в новом боевике Скотта Дерриксона («Доктор Стрэндж») под названием «Ущелье».

Сюжет фильма пока держится в секрете, но из того, что уже всплыло на поверхность, это будет история двух возлюбленных, которым предстоит бороться за свои отношения в непростых условиях.

Партнером Тейлор-Джой по «Ущелью» станет Майлс Теллер, известный по фильму «Дивергент».

Когда стартуют съемки, пока не афишируется. По некоторым данным, работавший над «Черным дроздом» и «Войной будущего» Зак Дин все еще трудится над сценарием.

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