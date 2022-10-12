Аня Тейлор-Джой и Майлс Теллер поборются за любовь в «Ущелье»

В остросюжетном фильме не обойдется без романтического налета.
Известная по фильмам «Ход королевы» и «Острые козырьки» актриса Аня Тейлор-Джой получила главную роль в новом боевике Скотта Дерриксона («Доктор Стрэндж») под названием «Ущелье».
Сюжет фильма пока держится в секрете, но из того, что уже всплыло на поверхность, это будет история двух возлюбленных, которым предстоит бороться за свои отношения в непростых условиях.
Партнером Тейлор-Джой по «Ущелью» станет Майлс Теллер, известный по фильму «Дивергент».
Когда стартуют съемки, пока не афишируется. По некоторым данным, работавший над «Черным дроздом» и «Войной будущего» Зак Дин все еще трудится над сценарием.