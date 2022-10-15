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37 минут назад

Лучшие фильмы эпохи 90-х

Екатерина Сурина

Для кино 90-е годы стали своеобразной переходной технологической эпохой. Режиссеры уже начали внедрять в свои фильмы компьютерную графику, при этом сохранялось влияние старой школы – взрывы, погони и аварии были еще настоящие. Массовое распространение видеокассет и цифровых носителей позволило зрителям пересматривать свои любимые кинокартины снова и снова. Даже сейчас, мы с удовольствием вспоминаем лучшие фильмами той эпохи, ведь нет ничего приятнее, чем еще раз насладиться игрой своих любимых киноактеров.

1/17 Брат (1997). Первый фильм про Данилу Багрова в мрачной атмосфере Петербурга 90-х годов
Фото: Кадр из фильма
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2/17 Побег из Шоушенка (1994). Тюремная драма о жестокости и беззаконии, царящими по обе стороны решётки
Фото: Кадр из фильма
3/17 Зеленая миля (1999). Тюремная драма о надзирателе Поле Эджкомб и Джоне Коффи
Фото: Кадр из фильма
4/17 Один дома (1990). Культовая комедия о забытом ребенке в исполнении Маколея Калкина
Фото: Кадр из фильма
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5/17 Форрест Гамп (1994). История США глазами чудака из Алабамы в исполнении Тома Хэнкса
Фото: Кадр из фильма
6/17 Титаник (1997). Оскароносный микс история любви и фильм-катастрофы с молодым Ди Каприо
Фото: Кадр из фильма
7/17 Бойцовский клуб (1999). Культовый психологический триллер Дэвида Финчера с Эдвардом Нортоном и Брэд Питт в главных ролях
Фото: Кадр из фильма
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8/17 Матрица (1999). Фантастическая антиутопия, которая вылилась в настоящую революция в мире спецэффектов
Фото: Кадр из фильма
9/17 Криминальное чтиво (1994). Серия криминальных историй Квентина Тарантино
Фото: Кадр из фильма
10/17 Достучаться до небес (1997). Смертельно больные Мартин и Руди едут к морю на угнанной машине
Фото: Кадр из фильма
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11/17 Семь (1995). Криминальный триллер с Брэдом Питтом и Морганом Фриманом
Фото: Кадр из фильма
12/17 Шоу Трумана (1998). Сладкие сны Джима Керри, которые обернулись кошмаром.
Фото: Кадр из фильма
13/17 Карты, деньги, два ствола (1998). Закрученная криминальная история о карточном долге и бандитских разборках
Фото: Кадр из фильма
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14/17 Список Шиндлера (1993). Историю Оскара Шиндлера, спасшего во время Второй мировой войны почти 1200 евреев от нацистов
Фото: Кадр из фильма
15/17  Леон (1994). История профессионального киллера и 12-летней девочки, чью семью убили коррумпированные полицейские
Фото: Кадр из фильма
16/17 Пятый элемент (1997). Милла Йовович и Брюс Уиллис спасают человество от уничтожения
Фото: Кадр из фильма
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17/17 Молчание ягнят (1990). Маньяк-людоед и молодая сотрудница ФБР ловят преступника-психопата
Фото: Кадр из фильма

Главные хиты 90-х – в галерее «Рамблера»

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