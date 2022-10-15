Лучшие фильмы эпохи 90-х

Для кино 90-е годы стали своеобразной переходной технологической эпохой. Режиссеры уже начали внедрять в свои фильмы компьютерную графику, при этом сохранялось влияние старой школы – взрывы, погони и аварии были еще настоящие. Массовое распространение видеокассет и цифровых носителей позволило зрителям пересматривать свои любимые кинокартины снова и снова. Даже сейчас, мы с удовольствием вспоминаем лучшие фильмами той эпохи, ведь нет ничего приятнее, чем еще раз насладиться игрой своих любимых киноактеров.