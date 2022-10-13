Марго Робби объяснила обнаженку в фильме «Волк с Уолл-стрит»

«Я могла бы надеть халат и прикрыться, но Наоми этого не сделает. Она должна быть голой. Она выкладывает свои карты на стол. Весь смысл Наоми в том, что ее тело — ее единственная форма валюты в этом мире», — подчеркнула артистка.