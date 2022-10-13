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2 часа назад

Марго Робби рассказала о желании сниматься голой в фильме «Волк с Уолл-стрит»

Lenta.ruиещё 1

Австралийская актриса Марго Робби рассказала о том, почему решила сняться голой в фильме «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Об этом сообщает Daily Mail.

Марго Робби объяснила обнаженку в фильме «Волк с Уолл-стрит»
Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Артистка поведала, что не является поклонницей сцен, где актеры должны появляться обнаженными: «Я думаю, что нагота ради наготы — это постыдно. Если режиссеры вставили такую сцену только для того, чтобы девушка сняла топ, то это отвратительно».

При этом, по словам Робби, еще более отвратительными являются сцены, где актрисы не снимают лифчики, а съемочная группа пытается прикрыть их простыней.

Звезда отметила, что во время съемок фильма «Волк с Уолл-стрит» режиссер картины Мартин Скорсезе предложил Робби появиться в кадре в халате, а не полностью голой, на что актриса, исполнившая роль Наоми, супруги Джордана Белфорта, ответила отказом.

«Я могла бы надеть халат и прикрыться, но Наоми этого не сделает. Она должна быть голой. Она выкладывает свои карты на стол. Весь смысл Наоми в том, что ее тело — ее единственная форма валюты в этом мире», — подчеркнула артистка.

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