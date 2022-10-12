В российском прокате — восстановленный «Летят журавли» и «Лавстори» Тодоровского

«Лавстори» в кино. С четверга в российский прокат выходит дебютный фильм режиссера Петра Тодоровского — младшего — комедийная мелодрама «Лавстори» от студии «25-й Этаж». В главных ролях — Александр Петров и Вильма Кутавичюте.

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Фильм полтора часа рассказывает историю водителя такси, который мечтает о карьере актера, и прагматичной девушки, которая едет на собственную свадьбу. Они — первая любовь друг друга. И судьба предоставила им второй шанс. Прокатчик в России — компания «Наше Кино». Возрастная маркировка 16+. Интересно, что этот фильм был снят довольно давно. Его представили еще пять лет назад на фестивале авторского кино «Окно в Европу». А потом фильм положили на полку, говорит кинообозреватель Forbes Иван Афанасьев:

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— С «Лавстори» получилась очень острая ситуация. В 2017 году его показали на кинофестивале «Окно в Европу», там была премьера, там он понравился всем, это было еще до того, как Александр Петров превратился в звезду общероссийского масштаба, и самое важное, что после того, как фильм запремьерился, там случилась какая-то дикая история, связанная с какой-то коррупцией, хищениями, там было уголовное дело. Я сейчас в подробностях не вспомню, но из-за каких-то правовых сложностей фильм находился в «правовом аду» и не мог выйти. Я думаю, что сейчас они все это разрешили. И вот дебютный фильм Петра Тодоровского выходит в прокат после того, как Петр Тодоровский уже смог сформироваться, как минимум, интересный и молодой режиссер нашего кино.

— Что вы думаете о самой картине?

— Это как раз зрительская картина, на которую совершенно не стыдно сходить в кино, можно со своей второй половинкой, можно даже с взрослыми детьми, потому что это жанровое кино, это роад муви плюс ромком, классическое сочетание. Совершенно великолепная актриса Вильма Кутавичюте, которая играет вторую роль вместе с Петровым, это очень милое, хорошее, доброе кино про любовь. Мне кажется, что у него как раз в лучшие времена мог бы быть какой-то коммерческий потенциал, сейчас — не знаю.

Также в четверг на широких экранах покажут отреставриванный в формате 4К киношедевр, военную драму Михаила Калатозова «Летят журавли».

Событие приурочено к 65-летию мировой премьеры фильма. Но картина при всех ее достоинствах не привлечет в кинотеатры массового зрителя, полагает владелец компании «Люмен Фильм», управляющей шестью кинотеатрами в нескольких российских городах, член ассоциации владельцев кинотеатров России, Павел Поникаровский. В то же время другой российский фильм, который активно рекламировали последнее время, — «Сердце Пармы» — по итогам первого уик-энда собрал 135 млн рублей. И все равно эта премьера существенно не повлияла на бедственное положение киноотрасли, отмечает Поникаровский:

— Я не знаю, какие были ожидания, вроде как прогнозировали порядка 100 млн на первом уик-энде, он собрал 120, примерно так же, как ожидалось, может быть, даже чуть лучше. Я рассчитывал, внутреннее убеждение было, что интерес будет немножко больше, но я думаю, что это связано с общим негативным фоном, который у нас сейчас создался в связи с мобилизацией. Просадка идет в ресторанном бизнесе, в этой связи эти бизнесы все сейчас находятся под давлением.

— Это ко всем фильмам относится, сейчас еще «Лавстори» Тодоровского выходит, по поводу него какие у вас ожидания?

— Это для всех сейчас характерно, потенциал у всех был выше, чем на сегодняшний момент они собирают.

— Вы конечно же в курсе, что сейчас еще «Летят журавли» запускают в отреставрированном виде, на него есть надежды или это больше идеологический ход и народ особо не пойдет?

— Не для массового зрителя, «Летят журавли» — прекрасная картина, но все-таки фильм, вышедший много лет назад, и даже в реставрированном виде не привлечет массового зрителя, это очевидно.

В среду глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что министерство ждет от кинотеатральной отрасли «внятных предложений». «Я пока не получила ни одного проекта от киносетей, кроме прямых выпадающих доходов, которые нужно компенсировать на долгие годы вперед, что, конечно, невозможно», — добавила министр.

Прямое финансирование кинотеатров поддержит отрасль только на 1,5 месяца, нужны иные меры, заключила глава Минкультуры. Она также отметила, что в кино стали ходить объективно меньше россиян. И даже самые ожидаемые блокбастеры и крупные премьеры собирают меньше зрителей.