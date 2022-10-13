Чем удивляет вестерн «Умереть за доллар»

В российский прокат всего через месяц после премьеры на Венецианском фестивале выходит вестерн Уолтера Хилла «Умереть за доллар» с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо. «Лента.ру» рассказывает, каким получилось возвращение к любимому жанру живого классика, в свое время снявшего «48 часов», «Воинов» и «Красную жару», а также написавшего сценарий «Чужих».

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Конец XIX века. Знаменитый охотник за головами Макс Борлунд (Кристоф Вальц) навещает одну из своих многочисленных профессиональных удач — некогда арестованного им шулера Джо Криббенса (Уиллем Дефо) как раз накануне выхода последнего из тюрьмы. Мужчины вяло грозят друг другу расправой в случае встречи на свободе и расходятся разными дорогами. Борлунд берет от состоятельного Мартина Кидда (Хэмиш Линклейтер) заказ на розыск жены Рэйчел (Рэйчел Броснахэн), сбежавшей с чернокожим солдатом-дезертиром Элайджей Джонсом (Брэндон Скотт). Криббенс отправляется зарабатывать карточным мошенничеством и наслаждаться свободой. Однако пути охотника и бандита, разумеется, очень скоро пересекутся, а встреча даже спровоцирует небольшую бойню.

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Венецианский кинофестиваль, конечно, не мог отказать в премьере Уолтеру Хиллу, который в январе нынешнего года справил восьмидесятилетний юбилей. Хилл — легендарный режиссер, еще в 1978-м поставивший культовых «Воинов», картину про схватку уличных банд Нью-Йорка, которую любят и цитируют по сей день. Кроме того, Хилл еще и крайне успешный продюсер, в послужном списке которого эпос про Чужого и «Байки из склепа». Ну и, наконец, режиссер вновь снял вестерн — то есть фильм в жанре, который ему особенно дорог; достаточно вспомнить «Дедвуд» или «Героя-одиночку» с Брюсом Уиллисом. «Умереть за доллар» к тому же посвящен памяти позабытого постановщика фильмов про ковбойские разборки Бадда Боттичера. Короче говоря, фестивальная премьера новой работы Хилла была совершенно оправданна — вне зависимости от качества материала.

Для России «Умереть за доллар» — редчайший в последнее время случай по-настоящему громкой прокатной картины. И выход фильма в кинотеатрах особенно отраден, поскольку у Уолтера Хилла здесь, конечно, особый статус. Сложился он не только благодаря уже упомянутым работам (хитам видеосалонов), но и фильму «Красная жара» — невыносимому по сегодняшним меркам, но дорогому русскому сердцу боевику про милиционера Шварценеггера.

Все эти чувства, вероятно, способны несколько сгладить разочарование от нового фильма любимого режиссера, поскольку восьмидесятилетний мастер на сей раз работал во многом, что называется, для себя

По каким-то причинам Хилл решил снимать свое посвящение золотой эре Голливуда на цифровые камеры, а потом стилизовать изображение под выцветшую пленку. Выглядит это аляповато с первых же кадров — как будто фильм состарили через фильтр на не самом умелом смартфоне. Дальше легче не становится: угрюмые герои, пустынные панорамы, периодический переход на испанский не настраивают на героический лад, а раздражают, поскольку никак толком не связаны увлекательной историей. Впрочем, возможно, сюжет картины был бы более занимательным, если бы Хилл не ошибся уже на уровне кастинга.

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К замечательному по-своему актеру Вальцу намертво все-таки приклеилась маска заменителя Тима Рота из фильмов Квентина Тарантино. «Бесславных ублюдков» еще можно было пережить, но после «Джанго освобожденного» карьера немца фактически обречена. Непонятно, чем руководствовался Уолтер Хилл, когда брал его на роль отважного охотника за головами — вполне вероятно, маркетинговыми соображениями. Однако выстрел произведен прямиком в молоко: поклонники Тарантино будут разочарованы, поскольку Вальц в «Умереть за доллар» отчаянно серьезен и даже пытается изображать своей врожденно саркастической физиономией что-то вроде благородства. Мелькающее в глазах Вальца (после «Ублюдков» хочется сказать «фашистское») презрение ко всему сущему, однако, ничем не перебить. Его партнер Уиллем Дефо в качестве шулера-головореза куда как более органичен (кроме того, это один из немногих в фильме героев без усов). Но Хилл будто боится (небезосновательно), что негодяй отвлечет внимание и симпатии от героя, а потому у Дефо преступно мало экранного времени. Для пущей надежности с Вальцем у него и вовсе две с половиной сцены, однако эпизод, в котором Дефо пугает голую секс-работницу, разнося из револьвера посуду, все равно получается лучшим во всем фильме.

Судя по всему, идея режиссера заключалась в том, чтобы создать на экране многофигурную композицию, но остальным героям остается лишь ассистировать двум титанам. Особенно обидно в этом смысле за Рэйчел Броснахэн из «Удивительной мисс Мэйзел». Ее героиня в перспективе в фильме должна была бы стать главной. У нее единственной здесь есть настоящая биография — несчастной жены, взявшей судьбу в свои руки и (как гласят финальные титры) в итоге присоединившейся к протестным суфражисткам. Тут и драма, и волевое усилие, и, в конце концов, характер, отличающийся от клише про «девушку в беде». Однако восьмидесятилетний классик твердо гнет свою патриархальную (пусть и с антирасистскими уступками) линию, наивно прикрываясь нравами Дикого Запада. Дамочкам здесь не то чтобы не место, просто это место четко определено и расположено совсем не на первом плане.

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Получить удовольствие от всей этой наполненной героями-истуканами конструкции, конечно, можно, хотя и придется постараться. «Умереть за доллар» в лучшие моменты радует непривычной сегодня строгостью в построении кадра. Свое обаяние есть и в том, что Хилл совершенно не пытается добиться излишней реалистичности в области детализации предметного мира. Проще говоря, места действия здесь выглядят, как заброшенный парк с аттракционами на тему Дикого Запада где-нибудь в пригороде Лас-Вегаса. Путешествие в подобное место, конечно, на любителя, но за неимением иных туристических маршрутов, пожалуй, подойдет для осеннего уикенда.