Netflix установил рекорд

Стриминговый сервис Netflix выпустил более тысячи эпизодов своих шоу за три месяца и обогнал конкурентов. Об этом сообщает Variety со ссылкой на данные компании MoffettNathanson.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что платформа установила рекорд по количеству оригинальных эпизодов. Она в пять раз обошла показатели таких конкурентов, как Amazon Prime Video, Hulu, Disney+ и HBO Max.

В общей сложности Netflix представил 159 эксклюзивных шоу в третьем квартале этого года, побив свой предыдущий рекорд — 143 шоу в четвертом квартале 2021 года (всего около 900 эпизодов). Самыми главными хитами последних месяцев стали проекты «Монстр: История Джеффри Дамера», «Песочный человек», «Кобра Кай», «Как обустроить комнату для секса» и «Очень странные дела».