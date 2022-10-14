Харрисон Форд сыграет в новом фильме Marvel

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Кинематографисты продолжают заниматься разработкой фильма о команде антигероев. Порой им приходится менять планы из-за непредвиденных обстоятельств.

Громовержца Росса должен был сыграть Уильям Херт. Но тяжелобольной актер скончался в марте нынешнего года. Ему стали искать замену. Киношники посчитали хорошим вариантом Форда, пишет Slashfilm.