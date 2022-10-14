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28 минут назад

Харрисон Форд сыграет в новом фильме Marvel

Слово и Дело

Американский актер Харрисон Форд присоединился к касту нового фильма студии Marvel «Громовержцы».

Харрисон Форд сыграет в новом фильме Marvel
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Кинематографисты продолжают заниматься разработкой фильма о команде антигероев. Порой им приходится менять планы из-за непредвиденных обстоятельств.

Громовержца Росса должен был сыграть Уильям Херт. Но тяжелобольной актер скончался в марте нынешнего года. Ему стали искать замену. Киношники посчитали хорошим вариантом Форда, пишет Slashfilm.

Съемки «Громовержцев» начнутся, как ожидается, в середине 2023 года. Премьера намечена на 26 июля 2024 года.

Фильмы,Уильям Херт,Харрисон Форд,
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