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2 часа назад

Наталья Фриске сыграет погибшую сестру в автобиографическом фильме

Катерина Саломе

Прошло более семи лет со дня смерти певицы Жанны Фриске. Артистку до сих пор вспоминают с нежностью и скорбью, поэтому планируется работа над автобиографическим фильмом о ее жизни. Об этом сообщает информационное агентство Informing.

Наталья Фриске сыграет в фильме погибшую сестру
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Отец исполнительницы рассказал, что роль Жанны в киноленте исполнит ее младшая сестра Наталья. А сценарий напишет близкий друг семьи Геннадий Куркин.

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Также родитель знаменитости отметил, что некоторые телеканалы уже проявили интерес к правам на показ автобиографической картины. Речь идет о канале "НТВ", Первом канале и "России".

Ранее мы писали о том, что сестра Фриске показала татуировку, которую посвятила певице.

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