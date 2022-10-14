Наталья Фриске сыграет в фильме погибшую сестру

Прошло более семи лет со дня смерти певицы Жанны Фриске. Артистку до сих пор вспоминают с нежностью и скорбью, поэтому планируется работа над автобиографическим фильмом о ее жизни. Об этом сообщает информационное агентство Informing.

Отец исполнительницы рассказал, что роль Жанны в киноленте исполнит ее младшая сестра Наталья. А сценарий напишет близкий друг семьи Геннадий Куркин.

Также родитель знаменитости отметил, что некоторые телеканалы уже проявили интерес к правам на показ автобиографической картины. Речь идет о канале "НТВ", Первом канале и "России".

Ранее мы писали о том, что сестра Фриске показала татуировку, которую посвятила певице.