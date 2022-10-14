У российской спортивной драмы "Лед" появится третья часть

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российская спортивная драма из двух частей "Лед" может получить продолжение в виде третьей части истории. Сроки производства фильма пока не оглашаются, сообщила в пятницу генеральный директор медиахолдинга "НМГ" Светлана Баланова.
"У нас есть киностудия "Водород", у которой сейчас в производстве есть несколько очень интересных проектов - это и "Крысолов", "Сто лет тому вперед", еще несколько проектов. Мы "Лед 3" собираемся запускать. Я надеюсь, что эти [проекты], когда они выйдут в прокат, соберут хорошие сборы и поддержат нашу кинотеатральную индустрию", - сказала она в рамках конференции "Медиабизнес" газеты "Ведомости", добавив, что сроки производства фильма пока не оглашаются.
Премьера картины "Лед" режиссера Олега Трофима состоялась 14 февраля 2018 года. Фильм стал лидером кинопроката в этот день, заработав около 200 млн рублей. Картина посвящена драматической истории фигуристки Нади, которая из-за ошибки партнера получает травму и попадает в больницу. Рядом с Надей появляется хоккеист Саша, которому предстоит вернуть бывшей чемпионке веру в себя и помочь осуществить мечту.
Мелодрама "Лед 2" Жоры Крыжовникова вышла в российский прокат 14 февраля 2020 года и стала продолжением картины "Лед". Вторая часть рассказывает о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Главные роли в картине сыграли, в частности, Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова. Картина создана кинокомпаниями "Водород", Art Pictures Studio и "НМГ Студия".