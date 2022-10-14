У российской спортивной драмы "Лед" появится третья часть

"У нас есть киностудия "Водород", у которой сейчас в производстве есть несколько очень интересных проектов - это и "Крысолов", "Сто лет тому вперед", еще несколько проектов. Мы "Лед 3" собираемся запускать. Я надеюсь, что эти [проекты], когда они выйдут в прокат, соберут хорошие сборы и поддержат нашу кинотеатральную индустрию", - сказала она в рамках конференции "Медиабизнес" газеты "Ведомости", добавив, что сроки производства фильма пока не оглашаются.