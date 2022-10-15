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48 минут назад

Брюс Уиллис бросил вызов Джону Траволте — вышел трейлер боевика «Парадайз-Сити»

Чемпионат.com

Вышел первый трейлер боевика «Парадайз-Сити». В этой картине вновь вместе снялись знаменитые актёры Джон Траволта и Брюс Уиллис, 28 лет назад они играли в «Криминальном чтиве». Примечательно, что в культовом фильме Квентина Тарантино герой Уиллиса убил персонажа Траволты, в новом боевике Джон вновь играет преступника, а Брюс — «хорошего парня».

Брюс Уиллис бросил вызов Джону Траволте
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В «Парадайз-Сити» Уиллис играет охотника за головами, который считается убитым. Его сын — наёмный убийца Райан Свон, хочет проникнуть в криминальный мир Гавайских островов, чтобы отомстить главарю банды, который причастен к убийству отца. Но выясняется, что родитель жив.

Поставил боевик Чак Рассел — режиссёр нашумевшей «Маски» с Джимом Керри, а также «Стирателя» с Арнольдом Шварценеггером.

«Парадайз-Сити» выходит в прокат 11 ноября, в этот же день экшен станет доступен и в онлайн-кинотеатрах.

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