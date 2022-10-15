В фильме «Не может быть!» Гайдая увидели поверхностное отношение к Зощенко

Картина «Не может быть!» Леонида Гайдая была снята по произведениям Михаила Зощенко. Режиссер долгое время мечтал экранизировать несколько работ писателя. Но после выхода картины критики увидели в ней слишком поверхностное отношение к произведениям автора.
Советский кинокритик и искусствовед Юрий Смелков отмечал, что режиссеру не удалось передать дух и смысл, который вкладывал Зощенко в свои произведения. На выходе же получилось, что Гайдай только показал ряд сатирических сюжетов, пишет портал «Киноафиша».
К тому же режиссеру не разрешили перенести образы на своих современников. Гайдай планировать повторить прием, которой использовал в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Но так как акцент делался на людских пороках – жадности, воровстве и пьянстве, — худсовет запретил Гайдаю проводить параллель с Советским Союзом. По мнению цензоров, советские люди не имели таких недостатков.