В фильме «Не может быть!» Гайдая увидели поверхностное отношение к Зощенко

Картина «Не может быть!» Леонида Гайдая была снята по произведениям Михаила Зощенко. Режиссер долгое время мечтал экранизировать несколько работ писателя. Но после выхода картины критики увидели в ней слишком поверхностное отношение к произведениям автора.

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Советский кинокритик и искусствовед Юрий Смелков отмечал, что режиссеру не удалось передать дух и смысл, который вкладывал Зощенко в свои произведения. На выходе же получилось, что Гайдай только показал ряд сатирических сюжетов, пишет портал «Киноафиша».