Слово «редиска» в фильме «Джентльмены удачи» позаимствовали у Ленина

Стало известно, как в фильме «Джентльмены удачи» появилось слово «редиска». Об этом рассказала режиссёр картины Виктория Токарева в видеоролике «Джентльмены удачи. Интересные факты о фильме».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Тюремный жаргон для Доцента, роль которого исполнил Евгений Леонов, придумали специально. Режиссёры решили не использовали жаргон заключённых, чтобы выражения не ушли в народ.

Слово «редиска» позаимствовали у Владимира Ильича Ленина. Об этом рассказала автор сценария Виктория Токарева. Так Ленин называл Плеханова или Троицкого, что они были белые внутри, а сверху красные.