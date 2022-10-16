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33 минуты назад

Слово «редиска» в фильме «Джентльмены удачи» позаимствовали у Ленина

runews24.ruиещё 1

Стало известно, как в фильме «Джентльмены удачи» появилось слово «редиска». Об этом рассказала режиссёр картины Виктория Токарева в видеоролике «Джентльмены удачи. Интересные факты о фильме».

Слово «редиска» в фильме «Джентльмены удачи» позаимствовали у Ленина
Фото: runews24.rurunews24.ru

Тюремный жаргон для Доцента, роль которого исполнил Евгений Леонов, придумали специально. Режиссёры решили не использовали жаргон заключённых, чтобы выражения не ушли в народ.

Слово «редиска» позаимствовали у Владимира Ильича Ленина. Об этом рассказала автор сценария Виктория Токарева. Так Ленин называл Плеханова или Троицкого, что они были белые внутри, а сверху красные.

Картина «Джентльмены удачи» вышла в прокат 13 декабря 1971 года.

Фильмы,Джентльмены удачи,Виктория Токарева,Евгений Леонов,
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