Премьера фильма к 100-летию российского джаза состоялась в Москве

К столетию российского джаза в кинотеатре «Художественный» показали документальный фильм о многогранной истории этого стиля. Корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский одним из первых увидел кино, которое не только о музыке.

Фото: Мир24 Мир24

Зажигательные ритмы лучше афиш, поэтому организаторы премьеры в фойе кинотеатра посадили настоящий джаз-бэнд. Музыканты играли, конечно, классику. Здесь все с историческим посылом и время, в этом году российскому джазу 100 лет, и место.

«В 1926-м году оркестр Сэма Вудинга выступал здесь. То есть первые американские джазовые музыканты выступали именно в этом здании – электротеатре «Художественный», поэтому и выбор этой площадки был неслучаен», – говорит режиссер документального проекта Александр Брынцев.

Документальный проект о российском джазе – уникальный. В двухчасовом фильме редкие кадры с первых концертов, в том числе Леонида Утесова – он тоже начинал в джаз-бэнде. И истории других малоизвестных пионеров русского джаза, а также тех, кто перенял у них знамя, в том числе Ларисы Долиной.

«Джаз преодолевал много препятствий, в какой-то период даже слово «джаз» было под запретом, был в андеграунде. Я очень счастливый человек, что застала все эти времена. Сегодня джаз находится на очень высоких позициях», – поделилась народная артистка Российской Федерации Лариса Долина.

В джазе главное импровизация, не устает повторять человек-оркестр Игорь Бутман. Документальный фильм – это его экспромт.

«Российский джаз имеет все шансы стать одним из законодателей мод. Потому что появилась талантливейшая молодежь, у которой гораздо больше возможностей профессионально развиваться. Есть и коммуникации, и интернет, открываются академии джаза», – отметил народный артист Российской Федерации, автор фильма «Джаз 100» Игорь Бутман.