5 фильмов о семье, которые заставляют задуматься

Авторы этих работ наводят на мысль о верной расстановке жизненных приоритетов.

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Хорошее семейное кино как психотерапия. Оно помогает переосмыслить почти любую ситуацию между мужем, женой и их детьми, и не только. Главное преимущество такого кино в том, что зритель видит свою проблему со стороны и получает «пищу» для размышлений.

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«Мать» (2009, Южная Корея, реж. По Чжун Хо)

Любящая мать способна на безумие, и к этому безумию её тянет рациональность. В Южной Корее считают, что причиной преступления может быть что угодно. Это кино с таким невероятным и в то же время реалистичным сюжетом, что зрителю захочется только одного – чтобы оно не заканчивалось.

В фильме мать ведёт расследование и пытается вытащить сына из беды. Она занимается сбором вещественных доказательств, но ни на минуту не превращается в Джеймса Бонда. Главной героине трудно, обидно, горько. Всё, что у неё есть, – это её сын. Какой в этом случае у этой несчастной женщины существует выбор? Только перевернуть весь мир, но защитить своего ребёнка. В конце, когда на экране появляются титры, зритель обязательно захочет ответить на вопрос – как бы он поступил на месте матери? Совершенно точно, никто не захочет быть в роли главной героини, но кто в этой жизни выбирает обстоятельства? То-то и оно…

«Развод Надера и Симин» (2011, Иран, реж. Асгар Фархади)

На вашем пути может встретиться один человек, который создаёт большие проблемы. В жизни главного героя таким человеком оказалась его жена.

Под благовидным предлогом она умудрилась добавить своему супругу головной боли, без которой лучше было бы обойтись. Режиссёр Асгар Фархади в своей картине заметил, что женщине неуместно проявлять эгоизм, если супруг заинтересован в благополучии семьи, несмотря на личные драматические события. Также женщине не следует разлучать отца и ребёнка, особенно если они хорошо ладят. Неуместно также настаивать на загранице, если в стране остаётся беспомощный больной старик.

Когда жена заявляет: «Твоему отцу всё равно, кто за ним ухаживает! Он тебя не помнит», муж в ответ находит потрясающие слова: «Зато я помню, что он – мой отец!». Неважно, что кто-то другой как-то иначе воспринимает нас. Намного важнее, как мы сами воспринимаем этого человека.

Фильм чрезвычайно динамичный. Развод, уход за больным, попытка выбраться из нищеты, потеря ребёнка, судебные разбирательства – это фон того, как человек начинает лгать о мелочи, а потом его маленькая ложь превращается в большие проблемы. Ложь и эгоизм способны расшатать благополучие любой семьи, и задача каждого участника семейных отношений – вовремя остановиться.

«Пеликан» (2011, Франция, Греция, реж. Оливье Орле)

Сначала зритель погружается в красоту местности, где разворачиваются события, а потом его незаметно охватывает история. Есть такое предположение, что кино Оливье Орле снято про многих из нас, потому что пеликан – это не только птица главного героя, но ещё и отголосок нашей детской мечты, нечаянной радости, которую мы обретали лишь тогда, когда нас поддерживали близкие люди.

Отец мальчика после смерти любимой жены отвернулся и перестал участвовать в жизни сына. Но если для взрослого мужчины жизнь не имела особого смысла, то радостью самого мальчика оказался пеликан, которого он вскормил в тайне от отца. Однажды с птицей случается несчастье, и тогда смысл жизни теряет уже сам мальчик.

Логика режиссёра такова – если бы не было пеликана в жизни мальчика, его стоило придумать, ибо само несчастье стало отправной точкой для налаживания отношений между отцом и сыном.

«Приходит женщина к врачу» (2009, Нидерланды, реж. Рейну Урлеманс)

Когда двое влюблены друг в друга, им кажется, что так будет всегда. Но что, если в счастливую семейную жизнь вмешивается онкологическое заболевание одного из супругов? Что будет делать для спасения другой партнёр в паре? Режиссёр кино Рейну Урлеманс показывает зрителю не стандартную борьбу за жизнь в больничных условиях, а драму в отношениях, которая является главной причиной краха любой связи.

Казалось бы, можно решить многие тупиковые вопросы разводом, но он не стал этим единственным решением, ибо к нему главные герои так и не подошли. Если в начале фильма можно наблюдать счастливую семью, в конце становится очевидно, что тогда, когда история только начиналась, счастья у героев вовсе не было. Пока зритель будет смотреть картину, он поймёт, в чём причина и почему любое несчастье лишь увеличивает семейные «скелеты в шкафу».

Но суть даже не в этом. Главное, что можно вынести из этого фильма: ценить жизнь, ловить момент, любить, невзирая на бытовые конфликты и тяжёлые обстоятельства.

«Суета сует» (1979, СССР, реж. А. Сурикова)

В этом фильме даётся весьма содержательный ответ на вопрос, как сохранить отношения с мужчиной или по какой причине он может уйти от жены.

Когда Борису Ивановичу, которого искусно играет Фрунзик Мкртчян, предложили повышение на работе, он решил посоветоваться с любовницей и с женой. Любовница проявила равнодушие: хочешь – иди на повышение, не хочешь – не иди. Жена, наоборот, с большой заинтересованностью поддержала своего неверного супруга, заявив однозначно: «Иди, обязательно иди на повышение!».

Эта неравнодушная реакция стала достаточным поводом для того, чтобы Борис Иванович захотел вернуться к супруге и дочери. Мораль фильма такова, что мужем, как и женой, неплохо бы интересоваться. Как у него или у неё обстоят дела вне дома?