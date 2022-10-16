Режиссер "Достать ножи 2" поблагодарил Netflix за показ фильма в кинотеатрах

Режиссер комедийного детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райан Джонсон поблагодарил стриминговый сервис Netflix за кинотеатральный прокат фильма перед его релизом на онлайн-платформе. Это произошло во время представления ленты на Лондонском кинофестивале, передает Deadline.
По словам Джонсона, тот факт, что франшиза «Достать ножи» стала достоянием стриминга (весной 2021 года Netflix заключил сделку на два сиквела за $450 млн), никак не отразилось на творческом процессе, однако он был ужасно рад тому, что фильм появится в кинотеатрах перед тем, как выйти онлайн, поскольку считает, что у желающих должна быть такая возможность.
Как отмечает Deadline, в ноябре ленту будут демонстрировать в некоторых театрах Великобритании, а также почти в 600 кинотеатрах США — причем это первый раз, когда все три крупнейшие американские сети AMC, Regal и Cinemark согласились на демонстрацию проекта Netflix.
«Достать ножи: Стеклянная луковица» появится на Netflix 23 декабря. По сюжету детектив Бенуа Бланк (Дэниел Крэйг) отправляется в Грецию, чтобы раскрыть таинственное преступление. В фильме снялись Дейв Батиста, Итан Хоук, Джессика Хенвик, Эдвард Нортон, Кэтрин Хан и Кейт Хадсон.