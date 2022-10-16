Режиссер "Достать ножи 2" поблагодарил Netflix за показ фильма в кинотеатрах

Режиссер комедийного детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райан Джонсон поблагодарил стриминговый сервис Netflix за кинотеатральный прокат фильма перед его релизом на онлайн-платформе. Это произошло во время представления ленты на Лондонском кинофестивале, передает Deadline.

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По словам Джонсона, тот факт, что франшиза «Достать ножи» стала достоянием стриминга (весной 2021 года Netflix заключил сделку на два сиквела за $450 млн), никак не отразилось на творческом процессе, однако он был ужасно рад тому, что фильм появится в кинотеатрах перед тем, как выйти онлайн, поскольку считает, что у желающих должна быть такая возможность.

Как отмечает Deadline, в ноябре ленту будут демонстрировать в некоторых театрах Великобритании, а также почти в 600 кинотеатрах США — причем это первый раз, когда все три крупнейшие американские сети AMC, Regal и Cinemark согласились на демонстрацию проекта Netflix.