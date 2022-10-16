Авторы сериала по "Властелину колец" рассказали о неснятом фильме

«Мы работали над парой фильмов по «Стартреку». Тот, о котором вы спрашиваете, стал бы четвертым во франшизе (имеется в виду серия фильмов, выходившая с 2009 года. — прим. «Газеты.Ru») и воссоединил Криса Хемсворта с Крисом Пайном (в первой части Хемсворт играл отца героя Пайна. — прим. «Газеты.Ru»). Прикол был в том, что из-за космической причуды в мире «Звездного пути» они были одного возраста. Это должно было стать грандиозным космическим приключением отца и сына — представьте себе что-то вроде «Индианы Джонса и последнего крестового похода» в космосе», — рассказал Маккей.