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1 час назад

Авторы сериала по "Властелину колец" рассказали о неснятом фильме "Звездный путь" в духе Кубрика

Газета.Ru

Создатели сериала «Властелин колец: Кольца власти» Патрик Маккей и Дж. Д. Пейн рассказали о написанном ими сценарии для очередного фильма франшизы «Звездный путь», который так и не был снят. Об этом кинематографисты, которые в том числе работали над лентой 2016 года «Стартрек: Бесконечность», сообщили в интервью изданию Esquire.

Авторы сериала по "Властелину колец" рассказали о неснятом фильме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы работали над парой фильмов по «Стартреку». Тот, о котором вы спрашиваете, стал бы четвертым во франшизе (имеется в виду серия фильмов, выходившая с 2009 года. — прим. «Газеты.Ru») и воссоединил Криса Хемсворта с Крисом Пайном (в первой части Хемсворт играл отца героя Пайна. — прим. «Газеты.Ru»). Прикол был в том, что из-за космической причуды в мире «Звездного пути» они были одного возраста. Это должно было стать грандиозным космическим приключением отца и сына — представьте себе что-то вроде «Индианы Джонса и последнего крестового похода» в космосе», — рассказал Маккей.

По словам сценаристов, сюжет картины был вдохновлен «Космической одиссеей» Стэнли Кубрика, а также одним из эпизодов сериала «Звездный путь: Следующее поколение». Работа над фильмом велась в течение нескольких лет, однако в конечном счете проект «развалился».

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