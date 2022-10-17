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1 час назад

Драма «Сердце Пармы» возглавила прокат в России и СНГ

runews24.ruиещё 4

За этот период сборы фильма в России и СНГ составили 128 миллионов рублей. Об этом гласит информация на портале kinobusiness com.

Драма «Сердце Пармы» возглавила прокат в России и СНГ
Фото: runews24.rurunews24.ru

Премьера «Сердца Пармы» состоялась 6 октября. В основе фильма лежит противостояние Великого княжества Московского и уральской Пармы.

Главные роли в кинокартине исполнили Фёдор Бондарчук, Александр Кузнецов, Елена Панова, Елена Ербакова и другие.

Второе место в кинопрокате на выходных заняла комедия «Иван Семёнов: Школьный переполох» Антона Богданова. Фильм собрал 38,3 миллиона рублей.

Третье место досталось комедии «Лавстори», которая получила за выходные 24,3 миллиона рублей. Фильм снял Пётр Тодоровский.

Фильмы,Елена Панова,Иван Семенов,Петр Тодоровский,Антон Богданов,Федор Бондарчук,Александр Кузнецов,
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