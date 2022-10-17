Драма «Сердце Пармы» возглавила прокат в России и СНГ

За этот период сборы фильма в России и СНГ составили 128 миллионов рублей. Об этом гласит информация на портале kinobusiness com.
Премьера «Сердца Пармы» состоялась 6 октября. В основе фильма лежит противостояние Великого княжества Московского и уральской Пармы.
Главные роли в кинокартине исполнили Фёдор Бондарчук, Александр Кузнецов, Елена Панова, Елена Ербакова и другие.
Второе место в кинопрокате на выходных заняла комедия «Иван Семёнов: Школьный переполох» Антона Богданова. Фильм собрал 38,3 миллиона рублей.
Третье место досталось комедии «Лавстори», которая получила за выходные 24,3 миллиона рублей. Фильм снял Пётр Тодоровский.