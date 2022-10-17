Душевные роуд-муви: подборка фильмов о путешествиях

Вместе с героями роуд-муви можно побывать в разных уголках планеты, не отрываясь от экрана, и пережить все те эмоции, ради которых люди планируют путешествия. Из каталога онлайн-кинотеатра KION мы выбрали 8 фильмов, которые согреют вас осенним вечером и сопроводят в виртуальные приключения от африканских саванн до европейских столиц.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Арахисовый сокол»

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В этом вдохновляющем на новые свершения роуд-муви актер Шайя Лабаф сыграл Тайлера, попутчика Зака — человека с синдромом Дауна, который сбегает из дома, чтобы осуществить свою мечту стать рестлером. На пути к мечте его ждет настоящее большое путешествие, полное опасностей и новых открытий, которые он будет делить вместе с одиноким ловцом крабов Тайлером. Теплое и светлое кино о том, как дорога сплотила двух непохожих людей.

«Почти знаменит»

В получившей «Золотой глобус» музыкальной драме Кэмерона Кроу простой школьник Уильям исполняет мечту миллионов парней и отправляется в турне с авторитетными рокерами Stillwater. Его, стажера-корреспондента, ждет рок-н-ролльное путешествие, в котором он, окруженный суровыми бородачами и их юными группис, будет знакомиться в самим собой и с этой жизнью, которая в семидесятые была полна оптимизма и хорошей музыки, вошедшей в историю.

«Человек-швейцарский нож»

Одно из самых необычных роуд-муви создавало трио Дэнов: Дэниела Рэдклиффа, Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Пригласив на роль молчаливого парня Хэнка, который находит в море героя Рэдклиффа, актера Пола Дано, они сотворили невероятно душевное кино о том, каким бывает одиночество и что чувствует человек, когда в дороге находит родную душу. Вместе новым попутчикам предстоит добраться через миллионы препятствий до бывшей девушки Хэнка.

«Зеленая книга»

Трехкратный лауреат «Оскара», фильм «Зеленая книга» мог бы стать прививкой против ксенофобии. В шестидесятые вышибала Тони Губа ищет подработку и устраивается водителем к Дону Ширли, темнокожему музыканту, которому нужен белый сопровождающий в его турне по южным штатам Америки. У Тони и Ширли нет ничего общего, более того, Тони и сам не чужд расистских мыслей, однако их полное искренних чувств и интереса друг к другу путешествие по километрам дорог изменит героев.

«Римские приключения»

Вуди Аллен посвятил много фильмов европейским столицам, один из них — «Римские приключения» — расскажет несколько удивительных историй, которые герои Алека Болдуина, Пенелопы Крус, Греты Гервиг проживают, путешествуя по Италии. Вы увидите архитектора, который приехал продлить молодость, молодоженов, которых ждут новые открытия, и оперного постановщика с его безумными идеями.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Вместе с героем Бена Стилера, который сыграл заурядного сотрудника отдела иллюстраций в американском журнале, вам предстоит отправиться в невероятное путешествие по рекам и снегам, к пустыням и океанам. Уолтер никогда не думал, что сможет изменить свою жизнь, но однажды он решил пересилить себя и самостоятельно добыть недостающий кадр известного фотографа. Приключение изменит его жизнь навсегда.

«Побег из Африки»

Новый приключенческий фильм Теда Бетца перенесет в 1914 год. Во времена войны Энн, медсестра из Британии, племянница офицера Локвуда, бежит от нападения на ее аванпост в Африке. Локвуду докладывают, что Энн с бойцами удалось бежать, и теперь они, преследуемые преступниками, добираются до следующего аванпоста, чтобы предупредить его обитателей об опасности. Бонусом — красивые африканские пейзажи, которые сопровождают героев.

«Братья Систерс»