Новый фильм про Человека-паука хотят выпустить летом 2024 года

Следующий фильм про Человека-паука может выйти 12 июля 2024 года, о чём рассказал инсайдер известный MyTimeToShineHello. При этом дата может смениться, учитывая загруженность проектами Marvel в этот сезон, какие-то релизы отложат.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Сейчас в 2024 году Marvel планирует следующие релизы:

Если «Человек-паук 4» действительно планируют выпустить в июле, то «Громовержцев» наверняка отложат (или сделают фильмом для Disney+). Кто будет снимать фильм — неизвестно. Вряд ли в кресло режиссёра вернётся Джон Уоттс, поскольку он занят «Фантастической четвёркой» — она выйдет 14 февраля 2025 года.