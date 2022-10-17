Объявлены лауреаты премии "ТЭФИ-Kids - 2022"

Лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения "ТЭФИ-Kids - 2022" объявили в понедельник на торжественной церемонии в театре Et Cetera в Москве. Лучшим анимационным сериалом по решению жюри стал мультсериал "Монсики" киностудии "Союзмультфильм", а лучшим анимационным фильмом для детей - "Кощей. Начало", созданный студией "Паровоз" совместно с медиахолдингом "Цифровое телевидение", передает корреспондент ТАСС.

Лучшим телеканалом для детей стал "Мульт", который входит в медиахолдинг "Цифровое телевидение", а лучшей программой для детей - "Большие и маленькие", которая выходит на телеканале "Россия-К". Награду в рубрике "Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей" получила "Гора новостей" - эта программа выходит на детско-юношеском телеканале "Тамыр" в Уфе.

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Приз в номинации "Телевизионный фильм / сериал для детей" разделили фильм "Пальма" производства кинокомпании "Марс медиа энтертейнмент" и заключительная часть трилогии "Последний богатырь" - "Последний богатырь. Посланник Тьмы" студии Yellow, Black and White (АО "ВБД Групп").

В номинации "Дизайн телеканала / телепрограммы" жюри отметило телеканал "Супергерои", а в номинации "Лучшая музыка для детской программы / сериала / анимационного фильма" победил композитор Александр Зацепин, написавший музыку для мультсериала производства "Союзмультфильма" "Оранжевая корова".

Лучшим режиссером телевизионной программы для детей стала Юлия Королева за передачу "Съедобное или несъедобное" на телеканале "Карусель", а лучшей ведущей телевизионной программы для детей - Оксана Федорова, которая для многих детей стала лицом программы "Спокойной ночи, малыши".

О церемонии

Всего на конкурс в этом году поступили 143 федеральных и региональных проекта. К участию в конкурсе принимались работы, впервые вышедшие в эфир на онлайн-платформах или видеосервисах, а также в кинопрокат на территории России в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 года.