Объявлены лауреаты премии "ТЭФИ-Kids - 2022"

Лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения "ТЭФИ-Kids - 2022" объявили в понедельник на торжественной церемонии в театре Et Cetera в Москве. Лучшим анимационным сериалом по решению жюри стал мультсериал "Монсики" киностудии "Союзмультфильм", а лучшим анимационным фильмом для детей - "Кощей. Начало", созданный студией "Паровоз" совместно с медиахолдингом "Цифровое телевидение", передает корреспондент ТАСС.
Лучшим телеканалом для детей стал "Мульт", который входит в медиахолдинг "Цифровое телевидение", а лучшей программой для детей - "Большие и маленькие", которая выходит на телеканале "Россия-К". Награду в рубрике "Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей" получила "Гора новостей" - эта программа выходит на детско-юношеском телеканале "Тамыр" в Уфе.
Приз в номинации "Телевизионный фильм / сериал для детей" разделили фильм "Пальма" производства кинокомпании "Марс медиа энтертейнмент" и заключительная часть трилогии "Последний богатырь" - "Последний богатырь. Посланник Тьмы" студии Yellow, Black and White (АО "ВБД Групп").
В номинации "Дизайн телеканала / телепрограммы" жюри отметило телеканал "Супергерои", а в номинации "Лучшая музыка для детской программы / сериала / анимационного фильма" победил композитор Александр Зацепин, написавший музыку для мультсериала производства "Союзмультфильма" "Оранжевая корова".
Лучшим режиссером телевизионной программы для детей стала Юлия Королева за передачу "Съедобное или несъедобное" на телеканале "Карусель", а лучшей ведущей телевизионной программы для детей - Оксана Федорова, которая для многих детей стала лицом программы "Спокойной ночи, малыши".
Всего на конкурс в этом году поступили 143 федеральных и региональных проекта. К участию в конкурсе принимались работы, впервые вышедшие в эфир на онлайн-платформах или видеосервисах, а также в кинопрокат на территории России в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 года.
Победителей в десяти номинациях отбирали члены профессионального жюри: ведущие Александр Олешко, Юлия Барановская, Оксана Федорова и Вадим Такменев, главный редактор канала "Карусель" Татьяна Цыварева и директор телеканала "СТС Kids" Лев Макаров, дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет и композитор Виктор Дробыш, а также книгоиздатель, продюсер и медиаменеджер Владимир Григорьев, член Академии российского телевидения, художественный руководитель программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева и вице-президент телекомпании "Класс" Юлия Артемьева. Церемония награждения лауреатов второй год проходит при поддержке Сбера.
Премия "ТЭФИ-Kids" учреждена в 2019 году Академией российского телевидения. Она отмечает наиболее значимые работы профессионалов в области детского контента. Проект предполагает развитие просветительской и культурной функции регионального и федерального детского телевидения, повышение профессионального уровня сотрудников детских телеканалов и помощь специалистам в обмене опытом.